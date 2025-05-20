SignauxSections
Yi Jian Feng

Trend ic

Yi Jian Feng
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 296
Bénéfice trades:
792 (61.11%)
Perte trades:
504 (38.89%)
Meilleure transaction:
384.76 USD
Pire transaction:
-1 581.33 USD
Bénéfice brut:
64 539.19 USD (12 414 094 pips)
Perte brute:
-63 214.38 USD (11 765 610 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (1 418.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 633.80 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
56.59%
Charge de dépôt maximale:
15.74%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
69
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.22
Longs trades:
690 (53.24%)
Courts trades:
606 (46.76%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
1.02 USD
Bénéfice moyen:
81.49 USD
Perte moyenne:
-125.43 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-32.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 581.33 USD (1)
Croissance mensuelle:
45.75%
Prévision annuelle:
555.11%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 344.08 USD
Maximal:
6 123.04 USD (106.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.04% (6 123.67 USD)
Par fonds propres:
18.32% (1 212.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 699
XAUUSD 423
USDJPY 42
JP225 35
EURUSD 28
US30 28
US500 16
GBPUSD 11
USDCAD 9
GBPJPY 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -1.5K
XAUUSD 2.6K
USDJPY 717
JP225 54
EURUSD 201
US30 -242
US500 -185
GBPUSD -267
USDCAD -6
GBPJPY -2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 679K
XAUUSD 14K
USDJPY 4K
JP225 1.7K
EURUSD 673
US30 -29K
US500 -20K
GBPUSD -708
USDCAD -47
GBPJPY -33
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +384.76 USD
Pire transaction: -1 581 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 418.67 USD
Perte consécutive maximale: -32.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 664
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.80 × 895
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
134 plus...
Aucun avis
2025.09.28 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 07:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 06:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 05:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 10:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 05:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 20:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 06:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 03:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 12:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 20:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 19:29
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trend ic
300 USD par mois
40%
0
0
USD
6.1K
USD
19
96%
1 296
61%
57%
1.02
1.02
USD
64%
1:500
Copier

