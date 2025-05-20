SinyallerBölümler
Andri Yanto

Trading For Living MEX

Andri Yanto
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 37 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 89%
MEXAtlantic-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
168
Kârla kapanan işlemler:
157 (93.45%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (6.55%)
En iyi işlem:
152.50 USD
En kötü işlem:
-121.72 USD
Brüt kâr:
2 930.15 USD (1 998 371 pips)
Brüt zarar:
-447.95 USD (422 006 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (685.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
685.13 USD (58)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
46.26%
Maks. mevduat yükü:
10.59%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
15.34
Alış işlemleri:
168 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.54
Beklenen getiri:
14.78 USD
Ortalama kâr:
18.66 USD
Ortalama zarar:
-40.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-134.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-161.83 USD (2)
Aylık büyüme:
8.66%
Yıllık tahmin:
105.05%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
161.83 USD (7.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.49% (161.83 USD)
Varlığa göre:
33.49% (1 491.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD... 85
XAGUSD... 68
BTCUSD 13
ETHUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD... 1.3K
XAGUSD... 978
BTCUSD 222
ETHUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD... 74K
XAGUSD... 106K
BTCUSD 1.4M
ETHUSD 4.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +152.50 USD
En kötü işlem: -122 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +685.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -134.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

