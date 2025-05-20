SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trading For Living MEX
Andri Yanto

Trading For Living MEX

Andri Yanto
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 37 USD al mese
crescita dal 2025 89%
MEXAtlantic-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
157 (93.45%)
Loss Trade:
11 (6.55%)
Best Trade:
152.50 USD
Worst Trade:
-121.72 USD
Profitto lordo:
2 930.15 USD (1 998 371 pips)
Perdita lorda:
-447.95 USD (422 006 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (685.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
685.13 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
46.26%
Massimo carico di deposito:
10.59%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
15.34
Long Trade:
168 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.54
Profitto previsto:
14.78 USD
Profitto medio:
18.66 USD
Perdita media:
-40.72 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-134.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-161.83 USD (2)
Crescita mensile:
9.91%
Previsione annuale:
120.29%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
161.83 USD (7.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.49% (161.83 USD)
Per equità:
33.49% (1 491.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD... 85
XAGUSD... 68
BTCUSD 13
ETHUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD... 1.3K
XAGUSD... 978
BTCUSD 222
ETHUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD... 74K
XAGUSD... 106K
BTCUSD 1.4M
ETHUSD 4.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +152.50 USD
Worst Trade: -122 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +685.13 USD
Massima perdita consecutiva: -134.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.07.30 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 10:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 07:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.23 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 09:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.20 09:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.20 09:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trading For Living MEX
37USD al mese
89%
0
0
USD
4.3K
USD
19
89%
168
93%
46%
6.54
14.78
USD
33%
1:500
