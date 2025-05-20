SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Syilent robots
EVGENII SUKHANOV

Syilent robots

EVGENII SUKHANOV
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 741
Kârla kapanan işlemler:
1 193 (68.52%)
Zararla kapanan işlemler:
548 (31.48%)
En iyi işlem:
121.58 EUR
En kötü işlem:
-732.82 EUR
Brüt kâr:
3 842.71 EUR (173 966 pips)
Brüt zarar:
-7 853.94 EUR (291 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (15.44 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
152.06 EUR (18)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
70.87%
Maks. mevduat yükü:
122.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.96
Alış işlemleri:
876 (50.32%)
Satış işlemleri:
865 (49.68%)
Kâr faktörü:
0.49
Beklenen getiri:
-2.30 EUR
Ortalama kâr:
3.22 EUR
Ortalama zarar:
-14.33 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-1 058.21 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 359.07 EUR (18)
Aylık büyüme:
-54.39%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 012.95 EUR
Maksimum:
4 177.55 EUR (75.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.42% (4 177.55 EUR)
Varlığa göre:
39.98% (2 042.52 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 583
GBPUSDrfd 579
XAUUSDrfd 386
USDCADrfd 40
AUDUSDrfd 31
EURAUDrfd 29
NZDUSDrfd 28
USDJPYrfd 27
USDCHFrfd 24
XAGUSDrfd 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd -1.4K
GBPUSDrfd -960
XAUUSDrfd -1.7K
USDCADrfd 25
AUDUSDrfd 22
EURAUDrfd 9
NZDUSDrfd -427
USDJPYrfd -133
USDCHFrfd -72
XAGUSDrfd 46
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd -12K
GBPUSDrfd -24K
XAUUSDrfd -54K
USDCADrfd 831
AUDUSDrfd -78
EURAUDrfd 586
NZDUSDrfd -8.2K
USDJPYrfd -4.7K
USDCHFrfd -1.8K
XAGUSDrfd -15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +121.58 EUR
En kötü işlem: -733 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +15.44 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 058.21 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.03 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 16:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.02 14:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 13:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 14:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 02:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 03:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 06:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 01:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Syilent robots
Ayda 30 USD
-63%
0
0
USD
68
EUR
19
89%
1 741
68%
71%
0.48
-2.30
EUR
65%
1:40
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.