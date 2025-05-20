SignauxSections
EVGENII SUKHANOV

Syilent robots

EVGENII SUKHANOV
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -64%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 738
Bénéfice trades:
1 190 (68.46%)
Perte trades:
548 (31.53%)
Meilleure transaction:
121.58 EUR
Pire transaction:
-732.82 EUR
Bénéfice brut:
3 841.43 EUR (173 820 pips)
Perte brute:
-7 853.94 EUR (291 733 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (15.44 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
152.06 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
70.87%
Charge de dépôt maximale:
122.82%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.96
Longs trades:
874 (50.29%)
Courts trades:
864 (49.71%)
Facteur de profit:
0.49
Rendement attendu:
-2.31 EUR
Bénéfice moyen:
3.23 EUR
Perte moyenne:
-14.33 EUR
Pertes consécutives maximales:
33 (-1 058.21 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 359.07 EUR (18)
Croissance mensuelle:
-54.97%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 012.95 EUR
Maximal:
4 177.55 EUR (75.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.42% (4 177.55 EUR)
Par fonds propres:
39.98% (2 042.52 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 580
GBPUSDrfd 579
XAUUSDrfd 386
USDCADrfd 40
AUDUSDrfd 31
EURAUDrfd 29
NZDUSDrfd 28
USDJPYrfd 27
USDCHFrfd 24
XAGUSDrfd 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd -1.4K
GBPUSDrfd -960
XAUUSDrfd -1.7K
USDCADrfd 25
AUDUSDrfd 22
EURAUDrfd 9
NZDUSDrfd -427
USDJPYrfd -133
USDCHFrfd -72
XAGUSDrfd 46
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd -12K
GBPUSDrfd -24K
XAUUSDrfd -54K
USDCADrfd 831
AUDUSDrfd -78
EURAUDrfd 586
NZDUSDrfd -8.2K
USDJPYrfd -4.7K
USDCHFrfd -1.8K
XAGUSDrfd -15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +121.58 EUR
Pire transaction: -733 EUR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +15.44 EUR
Perte consécutive maximale: -1 058.21 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.03 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 16:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.02 14:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 13:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 14:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 02:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 03:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 06:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 01:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
