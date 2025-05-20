SegnaliSezioni
EVGENII SUKHANOV

Syilent robots

EVGENII SUKHANOV
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 741
Profit Trade:
1 193 (68.52%)
Loss Trade:
548 (31.48%)
Best Trade:
121.58 EUR
Worst Trade:
-732.82 EUR
Profitto lordo:
3 842.71 EUR (173 966 pips)
Perdita lorda:
-7 853.94 EUR (291 733 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (15.44 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
152.06 EUR (18)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
70.87%
Massimo carico di deposito:
122.82%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
876 (50.32%)
Short Trade:
865 (49.68%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-2.30 EUR
Profitto medio:
3.22 EUR
Perdita media:
-14.33 EUR
Massime perdite consecutive:
33 (-1 058.21 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 359.07 EUR (18)
Crescita mensile:
-54.39%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 012.95 EUR
Massimale:
4 177.55 EUR (75.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.42% (4 177.55 EUR)
Per equità:
39.98% (2 042.52 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 583
GBPUSDrfd 579
XAUUSDrfd 386
USDCADrfd 40
AUDUSDrfd 31
EURAUDrfd 29
NZDUSDrfd 28
USDJPYrfd 27
USDCHFrfd 24
XAGUSDrfd 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd -1.4K
GBPUSDrfd -960
XAUUSDrfd -1.7K
USDCADrfd 25
AUDUSDrfd 22
EURAUDrfd 9
NZDUSDrfd -427
USDJPYrfd -133
USDCHFrfd -72
XAGUSDrfd 46
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd -12K
GBPUSDrfd -24K
XAUUSDrfd -54K
USDCADrfd 831
AUDUSDrfd -78
EURAUDrfd 586
NZDUSDrfd -8.2K
USDJPYrfd -4.7K
USDCHFrfd -1.8K
XAGUSDrfd -15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +121.58 EUR
Worst Trade: -733 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +15.44 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 058.21 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Syilent robots
30USD al mese
-63%
0
0
USD
68
EUR
19
89%
1 741
68%
71%
0.48
-2.30
EUR
65%
1:40
