Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneTrade-Real 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 10 Pepperstone-Edge11 0.00 × 2 Tickmill-Live05 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 4 Pepperstone-Edge09 0.00 × 1 XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 TurnkeyFX-Live 0.00 × 2 Tickmill-Live02 0.00 × 1 EGlobal-Cent5 0.00 × 4 AxiTrader-US07-Live 0.06 × 34 OrtegaCapital-Server 0.22 × 106 ATCBrokers-Live 1 0.29 × 7 ICMarkets-Live06 0.30 × 61 ICMarkets-Live04 0.33 × 78 ICMarkets-Live07 0.38 × 60 CFHMarkets-Live1 0.44 × 25 RoboForex-ECN-2 0.46 × 24 XM.COM-Real 7 0.46 × 50 MYFX-US01-Live 0.46 × 67 Darwinex-Live 0.47 × 162 Pepperstone-Edge07 0.56 × 25 158 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya