Tatjana Ulejeva

Spektrum

Tatjana Ulejeva
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
19 (57.57%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (42.42%)
En iyi işlem:
22.46 USD
En kötü işlem:
-15.26 USD
Brüt kâr:
189.98 USD (15 403 pips)
Brüt zarar:
-49.63 USD (4 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (48.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.52 USD (4)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
76.62%
Maks. mevduat yükü:
16.05%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.20
Alış işlemleri:
17 (51.52%)
Satış işlemleri:
16 (48.48%)
Kâr faktörü:
3.83
Beklenen getiri:
4.25 USD
Ortalama kâr:
10.00 USD
Ortalama zarar:
-3.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.26 USD (1)
Aylık büyüme:
19.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.26 USD (4.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.55% (15.26 USD)
Varlığa göre:
5.47% (15.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 140
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.46 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +48.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneTrade-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 10
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
AxiTrader-US07-Live
0.06 × 34
OrtegaCapital-Server
0.22 × 106
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live06
0.30 × 61
ICMarkets-Live04
0.33 × 78
ICMarkets-Live07
0.38 × 60
CFHMarkets-Live1
0.44 × 25
RoboForex-ECN-2
0.46 × 24
XM.COM-Real 7
0.46 × 50
MYFX-US01-Live
0.46 × 67
Darwinex-Live
0.47 × 162
Pepperstone-Edge07
0.56 × 25
158 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 05:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 09:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 19:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.04 20:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 20:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 19:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 19:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 10:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 15:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 13:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
