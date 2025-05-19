- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
19 (57.57%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (42.42%)
En iyi işlem:
22.46 USD
En kötü işlem:
-15.26 USD
Brüt kâr:
189.98 USD (15 403 pips)
Brüt zarar:
-49.63 USD (4 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (48.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.52 USD (4)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
76.62%
Maks. mevduat yükü:
16.05%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.20
Alış işlemleri:
17 (51.52%)
Satış işlemleri:
16 (48.48%)
Kâr faktörü:
3.83
Beklenen getiri:
4.25 USD
Ortalama kâr:
10.00 USD
Ortalama zarar:
-3.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.26 USD (1)
Aylık büyüme:
19.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.26 USD (4.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.55% (15.26 USD)
Varlığa göre:
5.47% (15.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US07-Live
|0.06 × 34
|
OrtegaCapital-Server
|0.22 × 106
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live06
|0.30 × 61
|
ICMarkets-Live04
|0.33 × 78
|
ICMarkets-Live07
|0.38 × 60
|
CFHMarkets-Live1
|0.44 × 25
|
RoboForex-ECN-2
|0.46 × 24
|
XM.COM-Real 7
|0.46 × 50
|
MYFX-US01-Live
|0.46 × 67
|
Darwinex-Live
|0.47 × 162
|
Pepperstone-Edge07
|0.56 × 25
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
48%
0
0
USD
USD
525
USD
USD
19
0%
33
57%
77%
3.82
4.25
USD
USD
6%
1:200