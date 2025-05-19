- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
19 (57.57%)
Loss Trade:
14 (42.42%)
Best Trade:
22.46 USD
Worst Trade:
-15.26 USD
Profitto lordo:
189.98 USD (15 403 pips)
Perdita lorda:
-49.63 USD (4 462 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (48.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.52 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
76.62%
Massimo carico di deposito:
16.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.20
Long Trade:
17 (51.52%)
Short Trade:
16 (48.48%)
Fattore di profitto:
3.83
Profitto previsto:
4.25 USD
Profitto medio:
10.00 USD
Perdita media:
-3.55 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.26 USD (1)
Crescita mensile:
19.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.26 USD (4.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.55% (15.26 USD)
Per equità:
5.47% (15.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.46 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +48.52 USD
Massima perdita consecutiva: -4.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US07-Live
|0.06 × 34
|
OrtegaCapital-Server
|0.22 × 106
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live06
|0.30 × 61
|
ICMarkets-Live04
|0.33 × 78
|
ICMarkets-Live07
|0.38 × 60
|
CFHMarkets-Live1
|0.44 × 25
|
RoboForex-ECN-2
|0.46 × 24
|
XM.COM-Real 7
|0.46 × 50
|
MYFX-US01-Live
|0.46 × 67
|
Darwinex-Live
|0.47 × 162
|
Pepperstone-Edge07
|0.56 × 25
