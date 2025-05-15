Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 Darwinex-Live 0.24 × 4158 VantageFXInternational-Live 0.27 × 11 FXOpen-MT5 0.33 × 3 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Pepperstone-MT5-Live01 0.72 × 130 PrimeCodex-MT5 0.95 × 373 ForexTimeFXTM-Live01 1.07 × 14 TickmillUK-Live 1.67 × 3 Exness-MT5Real20 2.00 × 1 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 VTMarkets-Live 2.29 × 73 KuberaCapitalMarkets-Server 2.38 × 16 XMGlobal-MT5 2 2.61 × 23 AdmiralMarkets-Live 2.82 × 225 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 3.33 × 3 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.50 × 4 FPMarkets-Live 4.00 × 2 Binary.com-Server 5.22 × 9 XMGlobal-MT5 4 5.35 × 908 FBS-Real 5.81 × 16 8 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya