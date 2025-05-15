SinyallerBölümler
Jaron Clegg

Triple Trend Fund

Jaron Clegg
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 22%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 044
Kârla kapanan işlemler:
767 (73.46%)
Zararla kapanan işlemler:
277 (26.53%)
En iyi işlem:
1 028.24 USD
En kötü işlem:
-739.33 USD
Brüt kâr:
35 771.98 USD (134 973 pips)
Brüt zarar:
-13 899.23 USD (76 337 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (441.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 683.79 USD (5)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
94.36%
Maks. mevduat yükü:
79.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
15.07
Alış işlemleri:
390 (37.36%)
Satış işlemleri:
654 (62.64%)
Kâr faktörü:
2.57
Beklenen getiri:
20.95 USD
Ortalama kâr:
46.64 USD
Ortalama zarar:
-50.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-866.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 451.57 USD (4)
Aylık büyüme:
1.45%
Yıllık tahmin:
18.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.09 USD
Maksimum:
1 451.85 USD (1.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.40% (1 454.83 USD)
Varlığa göre:
13.76% (16 563.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 471
GBPAUD 178
AUDUSD 178
JNJ 93
GBPUSD 65
EURGBP 30
AUDCAD 29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 7.4K
GBPAUD 6.3K
AUDUSD 6.2K
JNJ 62
GBPUSD 505
EURGBP 558
AUDCAD 834
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 20K
GBPAUD 22K
AUDUSD 6.2K
JNJ 4.1K
GBPUSD 955
EURGBP 1.7K
AUDCAD 4.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 028.24 USD
En kötü işlem: -739 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +441.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -866.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
Darwinex-Live
0.24 × 4158
VantageFXInternational-Live
0.27 × 11
FXOpen-MT5
0.33 × 3
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.72 × 130
PrimeCodex-MT5
0.95 × 373
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
VTMarkets-Live
2.29 × 73
KuberaCapitalMarkets-Server
2.38 × 16
XMGlobal-MT5 2
2.61 × 23
AdmiralMarkets-Live
2.82 × 225
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 4
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.35 × 908
FBS-Real
5.81 × 16
8 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Triple Trend Fund
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
122K
USD
49
99%
1 044
73%
94%
2.57
20.95
USD
14%
1:200
