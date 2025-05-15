- Büyüme
İşlemler:
1 044
Kârla kapanan işlemler:
767 (73.46%)
Zararla kapanan işlemler:
277 (26.53%)
En iyi işlem:
1 028.24 USD
En kötü işlem:
-739.33 USD
Brüt kâr:
35 771.98 USD (134 973 pips)
Brüt zarar:
-13 899.23 USD (76 337 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (441.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 683.79 USD (5)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
94.36%
Maks. mevduat yükü:
79.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
15.07
Alış işlemleri:
390 (37.36%)
Satış işlemleri:
654 (62.64%)
Kâr faktörü:
2.57
Beklenen getiri:
20.95 USD
Ortalama kâr:
46.64 USD
Ortalama zarar:
-50.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-866.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 451.57 USD (4)
Aylık büyüme:
1.45%
Yıllık tahmin:
18.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.09 USD
Maksimum:
1 451.85 USD (1.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.40% (1 454.83 USD)
Varlığa göre:
13.76% (16 563.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|471
|GBPAUD
|178
|AUDUSD
|178
|JNJ
|93
|GBPUSD
|65
|EURGBP
|30
|AUDCAD
|29
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|7.4K
|GBPAUD
|6.3K
|AUDUSD
|6.2K
|JNJ
|62
|GBPUSD
|505
|EURGBP
|558
|AUDCAD
|834
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|20K
|GBPAUD
|22K
|AUDUSD
|6.2K
|JNJ
|4.1K
|GBPUSD
|955
|EURGBP
|1.7K
|AUDCAD
|4.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 028.24 USD
En kötü işlem: -739 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +441.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -866.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
Darwinex-Live
|0.24 × 4158
|
VantageFXInternational-Live
|0.27 × 11
|
FXOpen-MT5
|0.33 × 3
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.72 × 130
|
PrimeCodex-MT5
|0.95 × 373
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|2.29 × 73
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.38 × 16
|
XMGlobal-MT5 2
|2.61 × 23
|
AdmiralMarkets-Live
|2.82 × 225
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.50 × 4
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|5.35 × 908
|
FBS-Real
|5.81 × 16
