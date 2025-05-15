SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Triple Trend Fund
Jaron Clegg

Triple Trend Fund

Jaron Clegg
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 22%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 044
Bénéfice trades:
767 (73.46%)
Perte trades:
277 (26.53%)
Meilleure transaction:
1 028.24 USD
Pire transaction:
-739.33 USD
Bénéfice brut:
35 771.98 USD (134 973 pips)
Perte brute:
-13 898.90 USD (76 337 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (441.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 683.79 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
94.36%
Charge de dépôt maximale:
79.94%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
15.07
Longs trades:
390 (37.36%)
Courts trades:
654 (62.64%)
Facteur de profit:
2.57
Rendement attendu:
20.95 USD
Bénéfice moyen:
46.64 USD
Perte moyenne:
-50.18 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-866.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 451.57 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.48%
Prévision annuelle:
18.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.09 USD
Maximal:
1 451.85 USD (1.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.40% (1 454.83 USD)
Par fonds propres:
13.76% (16 563.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 471
GBPAUD 178
AUDUSD 178
JNJ 93
GBPUSD 65
EURGBP 30
AUDCAD 29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 7.4K
GBPAUD 6.3K
AUDUSD 6.2K
JNJ 62
GBPUSD 505
EURGBP 558
AUDCAD 834
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 20K
GBPAUD 22K
AUDUSD 6.2K
JNJ 4.1K
GBPUSD 955
EURGBP 1.7K
AUDCAD 4.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 028.24 USD
Pire transaction: -739 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +441.47 USD
Perte consécutive maximale: -866.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
Darwinex-Live
0.24 × 4158
VantageFXInternational-Live
0.27 × 11
FXOpen-MT5
0.33 × 3
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.72 × 130
PrimeCodex-MT5
0.95 × 373
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
VTMarkets-Live
2.29 × 73
KuberaCapitalMarkets-Server
2.38 × 16
XMGlobal-MT5 2
2.61 × 23
AdmiralMarkets-Live
2.82 × 225
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 4
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.35 × 908
FBS-Real
5.81 × 16
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Triple Trend Fund
30 USD par mois
22%
0
0
USD
122K
USD
49
99%
1 044
73%
94%
2.57
20.95
USD
14%
1:200
