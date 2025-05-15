SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Triple Trend Fund
Jaron Clegg

Triple Trend Fund

Jaron Clegg
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 22%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 044
Profit Trade:
767 (73.46%)
Loss Trade:
277 (26.53%)
Best Trade:
1 028.24 USD
Worst Trade:
-739.33 USD
Profitto lordo:
35 771.98 USD (134 973 pips)
Perdita lorda:
-13 899.23 USD (76 337 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (441.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 683.79 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
94.36%
Massimo carico di deposito:
79.94%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
15.07
Long Trade:
390 (37.36%)
Short Trade:
654 (62.64%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
20.95 USD
Profitto medio:
46.64 USD
Perdita media:
-50.18 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-866.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 451.57 USD (4)
Crescita mensile:
1.47%
Previsione annuale:
18.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.09 USD
Massimale:
1 451.85 USD (1.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.40% (1 454.83 USD)
Per equità:
13.76% (16 563.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 471
GBPAUD 178
AUDUSD 178
JNJ 93
GBPUSD 65
EURGBP 30
AUDCAD 29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 7.4K
GBPAUD 6.3K
AUDUSD 6.2K
JNJ 62
GBPUSD 505
EURGBP 558
AUDCAD 834
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 20K
GBPAUD 22K
AUDUSD 6.2K
JNJ 4.1K
GBPUSD 955
EURGBP 1.7K
AUDCAD 4.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 028.24 USD
Worst Trade: -739 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +441.47 USD
Massima perdita consecutiva: -866.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
Darwinex-Live
0.24 × 4158
VantageFXInternational-Live
0.27 × 11
FXOpen-MT5
0.33 × 3
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.72 × 130
PrimeCodex-MT5
0.95 × 373
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
VTMarkets-Live
2.29 × 73
KuberaCapitalMarkets-Server
2.38 × 16
XMGlobal-MT5 2
2.61 × 23
AdmiralMarkets-Live
2.82 × 225
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 4
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.35 × 908
FBS-Real
5.81 × 16
8 più
Non ci sono recensioni
