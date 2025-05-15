- Crescita
Trade:
1 044
Profit Trade:
767 (73.46%)
Loss Trade:
277 (26.53%)
Best Trade:
1 028.24 USD
Worst Trade:
-739.33 USD
Profitto lordo:
35 771.98 USD (134 973 pips)
Perdita lorda:
-13 899.23 USD (76 337 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (441.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 683.79 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
94.36%
Massimo carico di deposito:
79.94%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
15.07
Long Trade:
390 (37.36%)
Short Trade:
654 (62.64%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
20.95 USD
Profitto medio:
46.64 USD
Perdita media:
-50.18 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-866.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 451.57 USD (4)
Crescita mensile:
1.47%
Previsione annuale:
18.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.09 USD
Massimale:
1 451.85 USD (1.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.40% (1 454.83 USD)
Per equità:
13.76% (16 563.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|471
|GBPAUD
|178
|AUDUSD
|178
|JNJ
|93
|GBPUSD
|65
|EURGBP
|30
|AUDCAD
|29
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|7.4K
|GBPAUD
|6.3K
|AUDUSD
|6.2K
|JNJ
|62
|GBPUSD
|505
|EURGBP
|558
|AUDCAD
|834
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|20K
|GBPAUD
|22K
|AUDUSD
|6.2K
|JNJ
|4.1K
|GBPUSD
|955
|EURGBP
|1.7K
|AUDCAD
|4.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +1 028.24 USD
Worst Trade: -739 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +441.47 USD
Massima perdita consecutiva: -866.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
Darwinex-Live
|0.24 × 4158
|
VantageFXInternational-Live
|0.27 × 11
|
FXOpen-MT5
|0.33 × 3
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.72 × 130
|
PrimeCodex-MT5
|0.95 × 373
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|2.29 × 73
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.38 × 16
|
XMGlobal-MT5 2
|2.61 × 23
|
AdmiralMarkets-Live
|2.82 × 225
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.50 × 4
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|5.35 × 908
|
FBS-Real
|5.81 × 16
