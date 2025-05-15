SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gapscalper AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Gapscalper AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 54%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
35 (72.91%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (27.08%)
En iyi işlem:
5.72 USD
En kötü işlem:
-4.66 USD
Brüt kâr:
90.44 USD (92 876 pips)
Brüt zarar:
-36.03 USD (31 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (17.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.18 USD (6)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
0.75%
Maks. mevduat yükü:
22.23%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
8.33
Alış işlemleri:
14 (29.17%)
Satış işlemleri:
34 (70.83%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
2.58 USD
Ortalama zarar:
-2.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.39 USD (2)
Aylık büyüme:
25.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
6.53 USD (5.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.15% (6.53 USD)
Varlığa göre:
17.14% (18.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 54
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 61K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.72 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.11 08:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 08:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 07:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 14:50
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.38% of days out of the 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 13:43
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.38% of days out of the 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 11:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.17 08:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 09:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gapscalper AI
Ayda 199 USD
54%
0
0
USD
154
USD
21
100%
48
72%
1%
2.51
1.13
USD
17%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.