İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
35 (72.91%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (27.08%)
En iyi işlem:
5.72 USD
En kötü işlem:
-4.66 USD
Brüt kâr:
90.44 USD (92 876 pips)
Brüt zarar:
-36.03 USD (31 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (17.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.18 USD (6)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
0.75%
Maks. mevduat yükü:
22.23%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
8.33
Alış işlemleri:
14 (29.17%)
Satış işlemleri:
34 (70.83%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
2.58 USD
Ortalama zarar:
-2.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.39 USD (2)
Aylık büyüme:
25.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
6.53 USD (5.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.15% (6.53 USD)
Varlığa göre:
17.14% (18.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|54
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|61K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
