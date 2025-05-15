- Crescita
Trade:
48
Profit Trade:
35 (72.91%)
Loss Trade:
13 (27.08%)
Best Trade:
5.72 USD
Worst Trade:
-4.66 USD
Profitto lordo:
90.44 USD (92 876 pips)
Perdita lorda:
-36.03 USD (31 752 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (17.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.18 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
0.75%
Massimo carico di deposito:
22.23%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
8.33
Long Trade:
14 (29.17%)
Short Trade:
34 (70.83%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
2.58 USD
Perdita media:
-2.77 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.39 USD (2)
Crescita mensile:
25.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
6.53 USD (5.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.15% (6.53 USD)
Per equità:
17.14% (18.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|54
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|61K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.72 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.18 USD
Massima perdita consecutiva: -6.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
199USD al mese
54%
0
0
USD
USD
154
USD
USD
21
100%
48
72%
1%
2.51
1.13
USD
USD
17%
1:500