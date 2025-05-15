SegnaliSezioni
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Gapscalper AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2025 54%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
35 (72.91%)
Loss Trade:
13 (27.08%)
Best Trade:
5.72 USD
Worst Trade:
-4.66 USD
Profitto lordo:
90.44 USD (92 876 pips)
Perdita lorda:
-36.03 USD (31 752 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (17.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.18 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
0.75%
Massimo carico di deposito:
22.23%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
8.33
Long Trade:
14 (29.17%)
Short Trade:
34 (70.83%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
2.58 USD
Perdita media:
-2.77 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.39 USD (2)
Crescita mensile:
25.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
6.53 USD (5.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.15% (6.53 USD)
Per equità:
17.14% (18.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 54
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 61K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.72 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.18 USD
Massima perdita consecutiva: -6.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Non ci sono recensioni
2025.09.11 08:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 08:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 07:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 14:50
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.38% of days out of the 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 13:43
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.38% of days out of the 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 11:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.17 08:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 09:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
