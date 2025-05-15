SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gapscalper AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Gapscalper AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2025 54%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
48
Bénéfice trades:
35 (72.91%)
Perte trades:
13 (27.08%)
Meilleure transaction:
5.72 USD
Pire transaction:
-4.66 USD
Bénéfice brut:
90.44 USD (92 876 pips)
Perte brute:
-36.03 USD (31 752 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (17.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17.18 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
0.75%
Charge de dépôt maximale:
22.23%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
51 minutes
Facteur de récupération:
8.33
Longs trades:
14 (29.17%)
Courts trades:
34 (70.83%)
Facteur de profit:
2.51
Rendement attendu:
1.13 USD
Bénéfice moyen:
2.58 USD
Perte moyenne:
-2.77 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-6.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.39 USD (2)
Croissance mensuelle:
25.23%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.07 USD
Maximal:
6.53 USD (5.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.15% (6.53 USD)
Par fonds propres:
17.14% (18.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 54
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 61K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.72 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +17.18 USD
Perte consécutive maximale: -6.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.11 08:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 08:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 07:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 14:50
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.38% of days out of the 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 13:43
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.38% of days out of the 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 11:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.17 08:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 09:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 09:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gapscalper AI
199 USD par mois
54%
0
0
USD
154
USD
21
100%
48
72%
1%
2.51
1.13
USD
17%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.