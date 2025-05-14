- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
132 (81.48%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (18.52%)
En iyi işlem:
111.17 USD
En kötü işlem:
-300.04 USD
Brüt kâr:
969.62 USD (18 380 pips)
Brüt zarar:
-980.03 USD (14 911 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (27.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
76.64%
Maks. mevduat yükü:
118.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
87 (53.70%)
Satış işlemleri:
75 (46.30%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
7.35 USD
Ortalama zarar:
-32.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-65.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-300.04 USD (1)
Aylık büyüme:
-12.24%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.74 USD
Maksimum:
422.83 USD (31.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.15% (422.83 USD)
Varlığa göre:
21.00% (404.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|110
|AUDNZD
|47
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|365
|AUDNZD
|0
|XAUUSD
|-376
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|6K
|AUDNZD
|892
|XAUUSD
|-3.6K
|EURUSD
|135
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +111.17 USD
En kötü işlem: -300 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 18
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 18
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.85 × 185
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 62
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
RoboForex-ECN
|2.44 × 2314
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|3.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|3.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
26
93%
162
81%
77%
0.98
-0.06
USD
USD
21%
1:30