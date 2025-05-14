SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SlowAndSecure
Rene Stolz

SlowAndSecure

Rene Stolz
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
132 (81.48%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (18.52%)
En iyi işlem:
111.17 USD
En kötü işlem:
-300.04 USD
Brüt kâr:
969.62 USD (18 380 pips)
Brüt zarar:
-980.03 USD (14 911 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (27.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
76.64%
Maks. mevduat yükü:
118.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
87 (53.70%)
Satış işlemleri:
75 (46.30%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
7.35 USD
Ortalama zarar:
-32.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-65.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-300.04 USD (1)
Aylık büyüme:
-12.24%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.74 USD
Maksimum:
422.83 USD (31.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.15% (422.83 USD)
Varlığa göre:
21.00% (404.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 110
AUDNZD 47
XAUUSD 3
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 365
AUDNZD 0
XAUUSD -376
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 6K
AUDNZD 892
XAUUSD -3.6K
EURUSD 135
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +111.17 USD
En kötü işlem: -300 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.10 × 20
FusionMarkets-Live
0.61 × 18
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 18
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
VantageInternational-Live 10
1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
1.40 × 10
DooTechnology-Live
1.69 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.85 × 185
TitanFX-MT5-01
2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 62
Darwinex-Live
2.24 × 34
RoboForex-ECN
2.44 × 2314
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
Exness-MT5Real28
3.00 × 1
Exness-MT5Real38
3.00 × 1
OneRoyal-Server
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.00 × 1
67 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.02 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.35% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 00:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 13:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
