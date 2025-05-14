- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
162
Profit Trade:
132 (81.48%)
Loss Trade:
30 (18.52%)
Best Trade:
111.17 USD
Worst Trade:
-300.04 USD
Profitto lordo:
969.62 USD (18 380 pips)
Perdita lorda:
-980.03 USD (14 911 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (27.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
76.64%
Massimo carico di deposito:
118.59%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
87 (53.70%)
Short Trade:
75 (46.30%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
7.35 USD
Perdita media:
-32.67 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-65.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-300.04 USD (1)
Crescita mensile:
-12.24%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.74 USD
Massimale:
422.83 USD (31.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.15% (422.83 USD)
Per equità:
21.00% (404.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|110
|AUDNZD
|47
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|365
|AUDNZD
|0
|XAUUSD
|-376
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|6K
|AUDNZD
|892
|XAUUSD
|-3.6K
|EURUSD
|135
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 18
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 18
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.85 × 185
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 62
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
RoboForex-ECN
|2.44 × 2314
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|3.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|3.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
26
93%
162
81%
77%
0.98
-0.06
USD
USD
21%
1:30