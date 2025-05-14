SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SlowAndSecure
Rene Stolz

SlowAndSecure

Rene Stolz
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
162
Profit Trade:
132 (81.48%)
Loss Trade:
30 (18.52%)
Best Trade:
111.17 USD
Worst Trade:
-300.04 USD
Profitto lordo:
969.62 USD (18 380 pips)
Perdita lorda:
-980.03 USD (14 911 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (27.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
76.64%
Massimo carico di deposito:
118.59%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
87 (53.70%)
Short Trade:
75 (46.30%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
7.35 USD
Perdita media:
-32.67 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-65.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-300.04 USD (1)
Crescita mensile:
-12.24%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.74 USD
Massimale:
422.83 USD (31.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.15% (422.83 USD)
Per equità:
21.00% (404.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 110
AUDNZD 47
XAUUSD 3
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 365
AUDNZD 0
XAUUSD -376
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 6K
AUDNZD 892
XAUUSD -3.6K
EURUSD 135
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.17 USD
Worst Trade: -300 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.25 USD
Massima perdita consecutiva: -65.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.10 × 20
FusionMarkets-Live
0.61 × 18
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 18
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
VantageInternational-Live 10
1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
1.40 × 10
DooTechnology-Live
1.69 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.85 × 185
TitanFX-MT5-01
2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 62
Darwinex-Live
2.24 × 34
RoboForex-ECN
2.44 × 2314
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
Exness-MT5Real28
3.00 × 1
Exness-MT5Real38
3.00 × 1
OneRoyal-Server
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.00 × 1
67 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.02 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.35% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 00:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 13:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SlowAndSecure
30USD al mese
4%
0
0
USD
2K
USD
26
93%
162
81%
77%
0.98
-0.06
USD
21%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.