SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SlowAndSecure
Rene Stolz

SlowAndSecure

Rene Stolz
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
160
Bénéfice trades:
131 (81.87%)
Perte trades:
29 (18.13%)
Meilleure transaction:
111.17 USD
Pire transaction:
-300.04 USD
Bénéfice brut:
957.62 USD (18 143 pips)
Perte brute:
-974.56 USD (14 802 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (27.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
127.68 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
76.64%
Charge de dépôt maximale:
118.59%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.04
Longs trades:
85 (53.13%)
Courts trades:
75 (46.88%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.11 USD
Bénéfice moyen:
7.31 USD
Perte moyenne:
-33.61 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-65.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-300.04 USD (1)
Croissance mensuelle:
-12.53%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
93.74 USD
Maximal:
422.83 USD (31.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.15% (422.83 USD)
Par fonds propres:
21.00% (404.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 108
AUDNZD 47
XAUUSD 3
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 358
AUDNZD 0
XAUUSD -376
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 5.9K
AUDNZD 892
XAUUSD -3.6K
EURUSD 135
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +111.17 USD
Pire transaction: -300 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +27.25 USD
Perte consécutive maximale: -65.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.10 × 20
FusionMarkets-Live
0.61 × 18
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 18
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
VantageInternational-Live 10
1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
1.40 × 10
DooTechnology-Live
1.69 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.85 × 185
TitanFX-MT5-01
2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 62
Darwinex-Live
2.24 × 34
RoboForex-ECN
2.44 × 2314
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
Exness-MT5Real28
3.00 × 1
Exness-MT5Real38
3.00 × 1
OneRoyal-Server
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.00 × 1
67 plus...
Aucun avis
2025.09.02 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 17:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.35% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 00:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 13:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SlowAndSecure
30 USD par mois
3%
0
0
USD
2K
USD
26
93%
160
81%
77%
0.98
-0.11
USD
21%
1:30
Copier

