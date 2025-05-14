SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Vinh KWS
Walter Joseph Dillard

Vinh KWS

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 12%
KingWilliamStreetFund-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
895
Kârla kapanan işlemler:
657 (73.40%)
Zararla kapanan işlemler:
238 (26.59%)
En iyi işlem:
559.00 USD
En kötü işlem:
-943.60 USD
Brüt kâr:
30 206.70 USD (157 400 pips)
Brüt zarar:
-23 199.32 USD (121 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (5 035.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 035.30 USD (32)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
8.01%
Maks. mevduat yükü:
8.41%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
615 (68.72%)
Satış işlemleri:
280 (31.28%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
7.83 USD
Ortalama kâr:
45.98 USD
Ortalama zarar:
-97.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-1 942.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 416.00 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.32%
Yıllık tahmin:
-2.83%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
7 163.82 USD (19.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.90% (7 162.82 USD)
Varlığa göre:
2.09% (2 291.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 894
AUDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7K
AUDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 36K
AUDCAD 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +559.00 USD
En kötü işlem: -944 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +5 035.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 942.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KingWilliamStreetFund-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

For monitoring purposes only. 
İnceleme yok
2025.09.19 01:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 16:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 18:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 20:33
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.96% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 18:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 01:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 22:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 20:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 19:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 20:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 19:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 19:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Vinh KWS
Ayda 999 USD
12%
0
0
USD
257K
USD
47
99%
895
73%
8%
1.30
7.83
USD
5%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.