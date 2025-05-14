SignauxSections
Walter Joseph Dillard

Vinh KWS

Walter Joseph Dillard
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 12%
KingWilliamStreetFund-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
885
Bénéfice trades:
653 (73.78%)
Perte trades:
232 (26.21%)
Meilleure transaction:
559.00 USD
Pire transaction:
-943.60 USD
Bénéfice brut:
29 960.25 USD (156 300 pips)
Perte brute:
-22 945.57 USD (120 046 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (5 035.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 035.30 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
8.01%
Charge de dépôt maximale:
8.41%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.98
Longs trades:
605 (68.36%)
Courts trades:
280 (31.64%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
7.93 USD
Bénéfice moyen:
45.88 USD
Perte moyenne:
-98.90 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-1 942.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 416.00 USD (7)
Croissance mensuelle:
-0.31%
Prévision annuelle:
-2.83%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 USD
Maximal:
7 163.82 USD (19.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.90% (7 162.82 USD)
Par fonds propres:
2.09% (2 291.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 884
AUDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7K
AUDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 36K
AUDCAD 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +559.00 USD
Pire transaction: -944 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +5 035.30 USD
Perte consécutive maximale: -1 942.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KingWilliamStreetFund-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

For monitoring purposes only. 
Aucun avis
2025.09.19 01:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 16:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 18:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 20:33
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.96% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 18:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 01:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 22:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 20:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 19:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 20:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 19:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 19:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
