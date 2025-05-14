SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Vinh KWS
Walter Joseph Dillard

Vinh KWS

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 12%
KingWilliamStreetFund-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
895
Profit Trade:
657 (73.40%)
Loss Trade:
238 (26.59%)
Best Trade:
559.00 USD
Worst Trade:
-943.60 USD
Profitto lordo:
30 206.70 USD (157 400 pips)
Perdita lorda:
-23 199.32 USD (121 140 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (5 035.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 035.30 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
8.01%
Massimo carico di deposito:
8.41%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
615 (68.72%)
Short Trade:
280 (31.28%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
7.83 USD
Profitto medio:
45.98 USD
Perdita media:
-97.48 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-1 942.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 416.00 USD (7)
Crescita mensile:
-0.31%
Previsione annuale:
-2.83%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
7 163.82 USD (19.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.90% (7 162.82 USD)
Per equità:
2.09% (2 291.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 894
AUDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7K
AUDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 36K
AUDCAD 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +559.00 USD
Worst Trade: -944 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +5 035.30 USD
Massima perdita consecutiva: -1 942.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KingWilliamStreetFund-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

For monitoring purposes only. 
Non ci sono recensioni
2025.09.19 01:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 10:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 16:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 18:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 20:33
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.96% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 18:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 01:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 22:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 20:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 19:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 20:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 19:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 19:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
