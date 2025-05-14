SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Cyber Funding Traders
Irwan Suhendra

Cyber Funding Traders

Irwan Suhendra
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
FundingTradersGroup-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
594
Kârla kapanan işlemler:
386 (64.98%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (35.02%)
En iyi işlem:
668.72 USD
En kötü işlem:
-434.84 USD
Brüt kâr:
13 598.09 USD (229 536 pips)
Brüt zarar:
-15 758.29 USD (210 948 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (420.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 162.52 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
92.51%
Maks. mevduat yükü:
11.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
341 (57.41%)
Satış işlemleri:
253 (42.59%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-3.64 USD
Ortalama kâr:
35.23 USD
Ortalama zarar:
-75.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 632.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 632.91 USD (11)
Aylık büyüme:
1.15%
Yıllık tahmin:
10.60%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 810.45 USD
Maksimum:
3 918.72 USD (7.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.82% (3 918.72 USD)
Varlığa göre:
3.43% (1 717.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 333
NZDCAD 80
EURUSD 48
AUDCAD 46
AUDNZD 40
USDJPY 21
GBPUSD 7
EURCAD 2
EURJPY 2
GBPJPY 2
CADJPY 2
USDCAD 2
EURAUD 1
XAGUSD 1
GBPAUD 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
NZDCHF 1
NZDUSD 1
GBPNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -552
NZDCAD 21
EURUSD -645
AUDCAD 40
AUDNZD 20
USDJPY -1.1K
GBPUSD -32
EURCAD -42
EURJPY 118
GBPJPY -25
CADJPY -69
USDCAD 26
EURAUD -6
XAGUSD -11
GBPAUD 21
AUDJPY -129
EURGBP 4
GBPCAD -37
NZDCHF 103
NZDUSD 78
GBPNZD 68
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
NZDCAD 372
EURUSD -2.1K
AUDCAD 2.5K
AUDNZD 754
USDJPY -2.2K
GBPUSD -152
EURCAD -1K
EURJPY 1.3K
GBPJPY 893
CADJPY -1K
USDCAD 406
EURAUD -113
XAGUSD -112
GBPAUD 83
AUDJPY -392
EURGBP 28
GBPCAD -1K
NZDCHF 726
NZDUSD 789
GBPNZD 2.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +668.72 USD
En kötü işlem: -435 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +420.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 632.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FundingTradersGroup-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.18 00:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 18:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 20:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 21:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 19:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 07:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 21:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 09:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 15:40
Share of trading days is too low
2025.05.14 15:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.14 11:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 11:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 11:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cyber Funding Traders
Ayda 100 USD
-4%
0
0
USD
48K
USD
20
96%
594
64%
93%
0.86
-3.64
USD
8%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.