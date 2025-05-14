SignauxSections
Irwan Suhendra

Cyber Funding Traders

Irwan Suhendra
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -4%
FundingTradersGroup-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
592
Bénéfice trades:
385 (65.03%)
Perte trades:
207 (34.97%)
Meilleure transaction:
668.72 USD
Pire transaction:
-434.84 USD
Bénéfice brut:
13 530.44 USD (227 109 pips)
Perte brute:
-15 450.85 USD (208 279 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (420.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 162.52 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
92.51%
Charge de dépôt maximale:
11.26%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.49
Longs trades:
340 (57.43%)
Courts trades:
252 (42.57%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-3.24 USD
Bénéfice moyen:
35.14 USD
Perte moyenne:
-74.64 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 632.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 632.91 USD (11)
Croissance mensuelle:
1.38%
Prévision annuelle:
16.74%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 810.45 USD
Maximal:
3 918.72 USD (7.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.82% (3 918.72 USD)
Par fonds propres:
3.43% (1 717.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 332
NZDCAD 80
EURUSD 48
AUDCAD 46
AUDNZD 40
USDJPY 21
GBPUSD 7
EURCAD 2
EURJPY 2
GBPJPY 2
CADJPY 2
USDCAD 2
EURAUD 1
XAGUSD 1
GBPAUD 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
NZDCHF 1
NZDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -244
NZDCAD 21
EURUSD -645
AUDCAD 40
AUDNZD 20
USDJPY -1.1K
GBPUSD -32
EURCAD -42
EURJPY 118
GBPJPY -25
CADJPY -69
USDCAD 26
EURAUD -6
XAGUSD -11
GBPAUD 21
AUDJPY -129
EURGBP 4
GBPCAD -37
NZDCHF 103
NZDUSD 78
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
NZDCAD 372
EURUSD -2.1K
AUDCAD 2.5K
AUDNZD 754
USDJPY -2.2K
GBPUSD -152
EURCAD -1K
EURJPY 1.3K
GBPJPY 893
CADJPY -1K
USDCAD 406
EURAUD -113
XAGUSD -112
GBPAUD 83
AUDJPY -392
EURGBP 28
GBPCAD -1K
NZDCHF 726
NZDUSD 789
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +668.72 USD
Pire transaction: -435 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +420.80 USD
Perte consécutive maximale: -1 632.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FundingTradersGroup-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.18 00:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 18:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 20:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 21:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 19:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 07:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 21:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 09:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 15:40
Share of trading days is too low
2025.05.14 15:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.14 11:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 11:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 11:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
