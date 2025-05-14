SegnaliSezioni
Irwan Suhendra

Cyber Funding Traders

Irwan Suhendra
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
FundingTradersGroup-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
594
Profit Trade:
386 (64.98%)
Loss Trade:
208 (35.02%)
Best Trade:
668.72 USD
Worst Trade:
-434.84 USD
Profitto lordo:
13 598.09 USD (229 536 pips)
Perdita lorda:
-15 758.29 USD (210 948 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (420.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 162.52 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
92.51%
Massimo carico di deposito:
11.26%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
341 (57.41%)
Short Trade:
253 (42.59%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-3.64 USD
Profitto medio:
35.23 USD
Perdita media:
-75.76 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 632.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 632.91 USD (11)
Crescita mensile:
0.87%
Previsione annuale:
10.60%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 810.45 USD
Massimale:
3 918.72 USD (7.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.82% (3 918.72 USD)
Per equità:
3.43% (1 717.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 333
NZDCAD 80
EURUSD 48
AUDCAD 46
AUDNZD 40
USDJPY 21
GBPUSD 7
EURCAD 2
EURJPY 2
GBPJPY 2
CADJPY 2
USDCAD 2
EURAUD 1
XAGUSD 1
GBPAUD 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
NZDCHF 1
NZDUSD 1
GBPNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -552
NZDCAD 21
EURUSD -645
AUDCAD 40
AUDNZD 20
USDJPY -1.1K
GBPUSD -32
EURCAD -42
EURJPY 118
GBPJPY -25
CADJPY -69
USDCAD 26
EURAUD -6
XAGUSD -11
GBPAUD 21
AUDJPY -129
EURGBP 4
GBPCAD -37
NZDCHF 103
NZDUSD 78
GBPNZD 68
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
NZDCAD 372
EURUSD -2.1K
AUDCAD 2.5K
AUDNZD 754
USDJPY -2.2K
GBPUSD -152
EURCAD -1K
EURJPY 1.3K
GBPJPY 893
CADJPY -1K
USDCAD 406
EURAUD -113
XAGUSD -112
GBPAUD 83
AUDJPY -392
EURGBP 28
GBPCAD -1K
NZDCHF 726
NZDUSD 789
GBPNZD 2.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +668.72 USD
Worst Trade: -435 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +420.80 USD
Massima perdita consecutiva: -1 632.91 USD

2025.08.18 00:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 18:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 20:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 21:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 19:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 07:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 21:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 09:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 15:40
Share of trading days is too low
2025.05.14 15:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.14 11:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 11:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 11:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
