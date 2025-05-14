SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trading account One
Kit Man Tse

Trading account One

Kit Man Tse
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 106%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
260
Kârla kapanan işlemler:
140 (53.84%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (46.15%)
En iyi işlem:
854.48 HKD
En kötü işlem:
-694.75 HKD
Brüt kâr:
11 289.61 HKD (32 568 604 pips)
Brüt zarar:
-7 278.32 HKD (1 614 549 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (5 284.59 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
5 284.59 HKD (27)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
19 gün
Düzelme faktörü:
1.63
Alış işlemleri:
106 (40.77%)
Satış işlemleri:
154 (59.23%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
15.43 HKD
Ortalama kâr:
80.64 HKD
Ortalama zarar:
-60.65 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 674.00 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 674.00 HKD (14)
Aylık büyüme:
-6.96%
Yıllık tahmin:
-84.49%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 171.37 HKD
Maksimum:
2 468.11 HKD (190.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.85% (2 424.86 HKD)
Varlığa göre:
4.83% (453.59 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
HK50 150
MVRS.NAS 41
TLRY.NAS 13
USDJPY 9
ETHUSD 3
US30 3
AUDUSD 2
PLTR.NAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
HK50 -225
MVRS.NAS -17
TLRY.NAS 103
USDJPY -59
ETHUSD -1
US30 -1
AUDUSD 0
PLTR.NAS -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
HK50 63K
MVRS.NAS -19K
TLRY.NAS 191
USDJPY -8.6K
ETHUSD -7.5K
US30 -1.1K
AUDUSD -19
PLTR.NAS -9.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +854.48 HKD
En kötü işlem: -695 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +5 284.59 HKD
Maksimum ardışık zarar: -1 674.00 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
Exness-MT5Real17
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.19 × 53
FusionMarkets-Live
0.20 × 82
BlueberryMarkets-Live
0.42 × 12
PacificUnionLLC-Live
0.60 × 5
BlackBullMarkets-Live
0.65 × 26
ICMarketsSC-MT5
0.93 × 2851
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
Tickmill-Live
1.19 × 1284
Exness-MT5Real6
1.50 × 2
VantageInternational-Live
1.65 × 83
RazeGlobalMarkets-Server
1.73 × 49
ICMarketsSC-MT5-4
1.96 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 2
Exness-MT5Real7
2.00 × 1
Darwinex-Live
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.20 × 10
Forex.com-Live 536
2.53 × 32
OctaFX-Real2
2.57 × 313
31 daha fazla...
HK50, US stocks, some currencies trading
İnceleme yok
2025.09.23 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 03:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 05:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.19 07:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 17:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 07:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 16:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.13 08:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.07 10:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
