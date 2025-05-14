Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 1 FxGrow-Live 0.00 × 1 easyMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 Exness-MT5Real17 0.00 × 2 ICMarketsEU-MT5-2 0.19 × 53 FusionMarkets-Live 0.20 × 82 BlueberryMarkets-Live 0.42 × 12 PacificUnionLLC-Live 0.60 × 5 BlackBullMarkets-Live 0.65 × 26 ICMarketsSC-MT5 0.93 × 2851 VantageInternational-Live 4 1.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 1.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 1.00 × 2 Tickmill-Live 1.19 × 1284 Exness-MT5Real6 1.50 × 2 VantageInternational-Live 1.65 × 83 RazeGlobalMarkets-Server 1.73 × 49 ICMarketsSC-MT5-4 1.96 × 275 Pepperstone-MT5-Live01 2.00 × 2 Exness-MT5Real7 2.00 × 1 Darwinex-Live 2.00 × 4 RoboForex-ECN 2.20 × 10 Forex.com-Live 536 2.53 × 32 OctaFX-Real2 2.57 × 313 31 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya