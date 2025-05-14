SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trading account One
Kit Man Tse

Trading account One

Kit Man Tse
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 107%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
259
Bénéfice trades:
140 (54.05%)
Perte trades:
119 (45.95%)
Meilleure transaction:
854.48 HKD
Pire transaction:
-694.75 HKD
Bénéfice brut:
11 289.61 HKD (32 568 604 pips)
Perte brute:
-7 211.93 HKD (1 614 534 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (5 284.59 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 284.59 HKD (27)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.36%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
19 jours
Facteur de récupération:
1.65
Longs trades:
105 (40.54%)
Courts trades:
154 (59.46%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
15.74 HKD
Bénéfice moyen:
80.64 HKD
Perte moyenne:
-60.60 HKD
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 674.00 HKD)
Perte consécutive maximale:
-1 674.00 HKD (14)
Croissance mensuelle:
-1.64%
Prévision annuelle:
-19.86%
Algo trading:
39%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 171.37 HKD
Maximal:
2 468.11 HKD (190.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.85% (2 424.86 HKD)
Par fonds propres:
4.83% (453.59 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
HK50 150
MVRS.NAS 41
TLRY.NAS 12
USDJPY 9
ETHUSD 3
US30 3
AUDUSD 2
PLTR.NAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
HK50 -225
MVRS.NAS -17
TLRY.NAS 113
USDJPY -59
ETHUSD -1
US30 -1
AUDUSD 0
PLTR.NAS -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
HK50 63K
MVRS.NAS -19K
TLRY.NAS 206
USDJPY -8.6K
ETHUSD -7.5K
US30 -1.1K
AUDUSD -19
PLTR.NAS -9.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +854.48 HKD
Pire transaction: -695 HKD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +5 284.59 HKD
Perte consécutive maximale: -1 674.00 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxGrow-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real17
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.19 × 53
FusionMarkets-Live
0.20 × 82
BlueberryMarkets-Live
0.42 × 12
PacificUnionLLC-Live
0.60 × 5
BlackBullMarkets-Live
0.65 × 26
ICMarketsSC-MT5
0.93 × 2851
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
1.00 × 1
Tickmill-Live
1.19 × 1284
Exness-MT5Real6
1.50 × 2
VantageInternational-Live
1.65 × 83
RazeGlobalMarkets-Server
1.73 × 49
ICMarketsSC-MT5-4
1.92 × 270
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 2
Darwinex-Live
2.00 × 4
Exness-MT5Real7
2.00 × 1
RoboForex-ECN
2.20 × 10
Forex.com-Live 536
2.53 × 32
OctaFX-Real2
2.57 × 313
31 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
HK50, US stocks, some currencies trading
Aucun avis
2025.09.23 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 03:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 05:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.19 07:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 17:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 07:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 16:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.13 08:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.07 10:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trading account One
30 USD par mois
107%
0
0
USD
13K
HKD
33
39%
259
54%
100%
1.56
15.74
HKD
41%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.