Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxGrow-Live 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 easyMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real17 0.00 × 2 ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.19 × 53 FusionMarkets-Live 0.20 × 82 BlueberryMarkets-Live 0.42 × 12 PacificUnionLLC-Live 0.60 × 5 BlackBullMarkets-Live 0.65 × 26 ICMarketsSC-MT5 0.93 × 2851 VantageInternational-Live 4 1.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 1.00 × 2 ICMarketsEU-MT5-5 1.00 × 1 Tickmill-Live 1.19 × 1284 Exness-MT5Real6 1.50 × 2 VantageInternational-Live 1.65 × 83 RazeGlobalMarkets-Server 1.73 × 49 ICMarketsSC-MT5-4 1.92 × 270 Pepperstone-MT5-Live01 2.00 × 2 Darwinex-Live 2.00 × 4 Exness-MT5Real7 2.00 × 1 RoboForex-ECN 2.20 × 10 Forex.com-Live 536 2.53 × 32 OctaFX-Real2 2.57 × 313 31 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou