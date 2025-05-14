SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trading account One
Kit Man Tse

Trading account One

Kit Man Tse
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 106%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
260
Profit Trade:
140 (53.84%)
Loss Trade:
120 (46.15%)
Best Trade:
854.48 HKD
Worst Trade:
-694.75 HKD
Profitto lordo:
11 289.61 HKD (32 568 604 pips)
Perdita lorda:
-7 278.32 HKD (1 614 549 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (5 284.59 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
5 284.59 HKD (27)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.36%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
19 giorni
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
106 (40.77%)
Short Trade:
154 (59.23%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
15.43 HKD
Profitto medio:
80.64 HKD
Perdita media:
-60.65 HKD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 674.00 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-1 674.00 HKD (14)
Crescita mensile:
-6.96%
Previsione annuale:
-84.49%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 171.37 HKD
Massimale:
2 468.11 HKD (190.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.85% (2 424.86 HKD)
Per equità:
4.83% (453.59 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
HK50 150
MVRS.NAS 41
TLRY.NAS 13
USDJPY 9
ETHUSD 3
US30 3
AUDUSD 2
PLTR.NAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
HK50 -225
MVRS.NAS -17
TLRY.NAS 103
USDJPY -59
ETHUSD -1
US30 -1
AUDUSD 0
PLTR.NAS -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
HK50 63K
MVRS.NAS -19K
TLRY.NAS 191
USDJPY -8.6K
ETHUSD -7.5K
US30 -1.1K
AUDUSD -19
PLTR.NAS -9.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +854.48 HKD
Worst Trade: -695 HKD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +5 284.59 HKD
Massima perdita consecutiva: -1 674.00 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
Exness-MT5Real17
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.19 × 53
FusionMarkets-Live
0.20 × 82
BlueberryMarkets-Live
0.42 × 12
PacificUnionLLC-Live
0.60 × 5
BlackBullMarkets-Live
0.65 × 26
ICMarketsSC-MT5
0.93 × 2851
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
Tickmill-Live
1.19 × 1284
Exness-MT5Real6
1.50 × 2
VantageInternational-Live
1.65 × 83
RazeGlobalMarkets-Server
1.73 × 49
ICMarketsSC-MT5-4
1.96 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 2
Exness-MT5Real7
2.00 × 1
Darwinex-Live
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.20 × 10
Forex.com-Live 536
2.53 × 32
OctaFX-Real2
2.57 × 313
31 più
HK50, US stocks, some currencies trading
Non ci sono recensioni
2025.09.23 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 03:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 05:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.19 07:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 17:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 07:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 16:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.13 08:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.07 10:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
