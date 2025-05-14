- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
260
Profit Trade:
140 (53.84%)
Loss Trade:
120 (46.15%)
Best Trade:
854.48 HKD
Worst Trade:
-694.75 HKD
Profitto lordo:
11 289.61 HKD (32 568 604 pips)
Perdita lorda:
-7 278.32 HKD (1 614 549 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (5 284.59 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
5 284.59 HKD (27)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.36%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
19 giorni
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
106 (40.77%)
Short Trade:
154 (59.23%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
15.43 HKD
Profitto medio:
80.64 HKD
Perdita media:
-60.65 HKD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 674.00 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-1 674.00 HKD (14)
Crescita mensile:
-6.96%
Previsione annuale:
-84.49%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 171.37 HKD
Massimale:
2 468.11 HKD (190.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.85% (2 424.86 HKD)
Per equità:
4.83% (453.59 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|HK50
|150
|MVRS.NAS
|41
|TLRY.NAS
|13
|USDJPY
|9
|ETHUSD
|3
|US30
|3
|AUDUSD
|2
|PLTR.NAS
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|HK50
|-225
|MVRS.NAS
|-17
|TLRY.NAS
|103
|USDJPY
|-59
|ETHUSD
|-1
|US30
|-1
|AUDUSD
|0
|PLTR.NAS
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|HK50
|63K
|MVRS.NAS
|-19K
|TLRY.NAS
|191
|USDJPY
|-8.6K
|ETHUSD
|-7.5K
|US30
|-1.1K
|AUDUSD
|-19
|PLTR.NAS
|-9.5K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +854.48 HKD
Worst Trade: -695 HKD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +5 284.59 HKD
Massima perdita consecutiva: -1 674.00 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.19 × 53
|
FusionMarkets-Live
|0.20 × 82
|
BlueberryMarkets-Live
|0.42 × 12
|
PacificUnionLLC-Live
|0.60 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.65 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 2851
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live
|1.19 × 1284
|
Exness-MT5Real6
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|1.65 × 83
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.73 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.96 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|2.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.20 × 10
|
Forex.com-Live 536
|2.53 × 32
|
OctaFX-Real2
|2.57 × 313
HK50, US stocks, some currencies trading
Non ci sono recensioni
