- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
70 (59.82%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (40.17%)
En iyi işlem:
5 587.29 HKD
En kötü işlem:
-846.35 HKD
Brüt kâr:
10 272.00 HKD (14 136 371 pips)
Brüt zarar:
-9 529.85 HKD (1 216 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (165.77 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
8 000.28 HKD (9)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
79.84%
Maks. mevduat yükü:
14.49%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
31 (26.50%)
Satış işlemleri:
86 (73.50%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
6.34 HKD
Ortalama kâr:
146.74 HKD
Ortalama zarar:
-202.76 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3 635.18 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 635.18 HKD (7)
Aylık büyüme:
-2.92%
Yıllık tahmin:
-35.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 926.27 HKD
Maksimum:
4 926.27 HKD (246.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
93.64% (4 894.33 HKD)
Varlığa göre:
12.24% (814.84 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|106
|HK50
|2
|XAUUSD
|2
|TSLA.NAS
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|-648
|HK50
|0
|XAUUSD
|1
|TSLA.NAS
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|-559K
|HK50
|-2.4K
|XAUUSD
|100
|TSLA.NAS
|0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 587.29 HKD
En kötü işlem: -846 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +165.77 HKD
Maksimum ardışık zarar: -3 635.18 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
itexsys-Platform
|0.00 × 1
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
|0.51 × 35
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|2.32 × 5904
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
Trading US30 ONLY
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-21%
0
0
USD
USD
6.7K
HKD
HKD
30
0%
117
59%
80%
1.07
6.34
HKD
HKD
94%
1:500