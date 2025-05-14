SinyallerBölümler
US30 Trading
Kit Man Tse

US30 Trading

Kit Man Tse
0 inceleme
30 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
70 (59.82%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (40.17%)
En iyi işlem:
5 587.29 HKD
En kötü işlem:
-846.35 HKD
Brüt kâr:
10 272.00 HKD (14 136 371 pips)
Brüt zarar:
-9 529.85 HKD (1 216 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (165.77 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
8 000.28 HKD (9)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
79.84%
Maks. mevduat yükü:
14.49%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
31 (26.50%)
Satış işlemleri:
86 (73.50%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
6.34 HKD
Ortalama kâr:
146.74 HKD
Ortalama zarar:
-202.76 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3 635.18 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 635.18 HKD (7)
Aylık büyüme:
-2.92%
Yıllık tahmin:
-35.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 926.27 HKD
Maksimum:
4 926.27 HKD (246.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
93.64% (4 894.33 HKD)
Varlığa göre:
12.24% (814.84 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 106
HK50 2
XAUUSD 2
TSLA.NAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -648
HK50 0
XAUUSD 1
TSLA.NAS 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -559K
HK50 -2.4K
XAUUSD 100
TSLA.NAS 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 587.29 HKD
En kötü işlem: -846 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +165.77 HKD
Maksimum ardışık zarar: -3 635.18 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.32 × 5904
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 daha fazla...
Trading US30 ONLY
İnceleme yok
2025.09.12 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 12:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 21:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 19:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 03:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 14:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 18:20
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 15:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 07:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 10:05
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
