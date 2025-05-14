SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / US30 Trading
Kit Man Tse

US30 Trading

Kit Man Tse
0 avis
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
117
Bénéfice trades:
70 (59.82%)
Perte trades:
47 (40.17%)
Meilleure transaction:
5 587.29 HKD
Pire transaction:
-846.35 HKD
Bénéfice brut:
10 272.00 HKD (14 136 371 pips)
Perte brute:
-9 529.85 HKD (1 216 466 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (165.77 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 000.28 HKD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
78.83%
Charge de dépôt maximale:
14.49%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
31 (26.50%)
Courts trades:
86 (73.50%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
6.34 HKD
Bénéfice moyen:
146.74 HKD
Perte moyenne:
-202.76 HKD
Pertes consécutives maximales:
7 (-3 635.18 HKD)
Perte consécutive maximale:
-3 635.18 HKD (7)
Croissance mensuelle:
-2.92%
Prévision annuelle:
-35.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 926.27 HKD
Maximal:
4 926.27 HKD (246.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
93.64% (4 894.33 HKD)
Par fonds propres:
12.24% (814.84 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 106
HK50 2
XAUUSD 2
TSLA.NAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 -648
HK50 0
XAUUSD 1
TSLA.NAS 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 -559K
HK50 -2.4K
XAUUSD 100
TSLA.NAS 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 587.29 HKD
Pire transaction: -846 HKD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +165.77 HKD
Perte consécutive maximale: -3 635.18 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 5888
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 plus...
Trading US30 ONLY
Aucun avis
2025.09.12 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 12:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 21:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 19:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 03:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 14:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 18:20
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 15:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 07:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 10:05
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
US30 Trading
30 USD par mois
-21%
0
0
USD
6.7K
HKD
30
0%
117
59%
79%
1.07
6.34
HKD
94%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.