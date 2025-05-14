SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / US30 Trading
Kit Man Tse

US30 Trading

Kit Man Tse
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
117
Profit Trade:
70 (59.82%)
Loss Trade:
47 (40.17%)
Best Trade:
5 587.29 HKD
Worst Trade:
-846.35 HKD
Profitto lordo:
10 272.00 HKD (14 136 371 pips)
Perdita lorda:
-9 529.85 HKD (1 216 466 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (165.77 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
8 000.28 HKD (9)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
79.84%
Massimo carico di deposito:
14.49%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
31 (26.50%)
Short Trade:
86 (73.50%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
6.34 HKD
Profitto medio:
146.74 HKD
Perdita media:
-202.76 HKD
Massime perdite consecutive:
7 (-3 635.18 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-3 635.18 HKD (7)
Crescita mensile:
-2.92%
Previsione annuale:
-35.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 926.27 HKD
Massimale:
4 926.27 HKD (246.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.64% (4 894.33 HKD)
Per equità:
12.24% (814.84 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 106
HK50 2
XAUUSD 2
TSLA.NAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 -648
HK50 0
XAUUSD 1
TSLA.NAS 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 -559K
HK50 -2.4K
XAUUSD 100
TSLA.NAS 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 587.29 HKD
Worst Trade: -846 HKD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +165.77 HKD
Massima perdita consecutiva: -3 635.18 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.32 × 5904
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 più
Trading US30 ONLY
Non ci sono recensioni
2025.09.12 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 12:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 21:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 19:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 03:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 14:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 18:20
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 15:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 07:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 07:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 10:05
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
