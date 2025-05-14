- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
117
Profit Trade:
70 (59.82%)
Loss Trade:
47 (40.17%)
Best Trade:
5 587.29 HKD
Worst Trade:
-846.35 HKD
Profitto lordo:
10 272.00 HKD (14 136 371 pips)
Perdita lorda:
-9 529.85 HKD (1 216 466 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (165.77 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
8 000.28 HKD (9)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
79.84%
Massimo carico di deposito:
14.49%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
31 (26.50%)
Short Trade:
86 (73.50%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
6.34 HKD
Profitto medio:
146.74 HKD
Perdita media:
-202.76 HKD
Massime perdite consecutive:
7 (-3 635.18 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-3 635.18 HKD (7)
Crescita mensile:
-2.92%
Previsione annuale:
-35.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 926.27 HKD
Massimale:
4 926.27 HKD (246.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.64% (4 894.33 HKD)
Per equità:
12.24% (814.84 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|106
|HK50
|2
|XAUUSD
|2
|TSLA.NAS
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|-648
|HK50
|0
|XAUUSD
|1
|TSLA.NAS
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|-559K
|HK50
|-2.4K
|XAUUSD
|100
|TSLA.NAS
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 587.29 HKD
Worst Trade: -846 HKD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +165.77 HKD
Massima perdita consecutiva: -3 635.18 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.51 × 35
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.32 × 5904
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
59 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trading US30 ONLY
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-21%
0
0
USD
USD
6.7K
HKD
HKD
30
0%
117
59%
80%
1.07
6.34
HKD
HKD
94%
1:500