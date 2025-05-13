SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TCapTest
Thomas Trenkler

TCapTest

Thomas Trenkler
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 133%
ExclusiveMarkets-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
819
Kârla kapanan işlemler:
759 (92.67%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (7.33%)
En iyi işlem:
444.30 EUR
En kötü işlem:
-219.51 EUR
Brüt kâr:
23 268.22 EUR (2 490 520 pips)
Brüt zarar:
-3 238.45 EUR (533 901 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
261 (7 503.95 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7 503.95 EUR (261)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
71.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
16.62
Alış işlemleri:
465 (56.78%)
Satış işlemleri:
354 (43.22%)
Kâr faktörü:
7.18
Beklenen getiri:
24.46 EUR
Ortalama kâr:
30.66 EUR
Ortalama zarar:
-53.97 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-729.18 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-729.18 EUR (14)
Aylık büyüme:
18.22%
Yıllık tahmin:
221.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
318.75 EUR
Maksimum:
1 205.17 EUR (36.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.56% (1 206.59 EUR)
Varlığa göre:
40.02% (4 986.81 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 233
US100 77
ETHUSD 63
USDJPY 56
TSLA.US 55
PYPL.US 51
XAUUSD 46
UNH.US 39
BIDU.US 32
JD.US 19
US500 18
NVDA.US 17
USDCHF 14
PLTR.US 9
JPN225 8
DE40 8
USDCAD 8
USDX 7
GBPJPY 6
AUDJPY 6
AAPL.US 5
BTCUSD 5
EURJPY 4
GBPUSD 4
NKE.US 3
PFE.US 3
DBK.DE 3
AMD.US 3
US30 2
USOIL.c 2
EURGBP 2
XRPUSD 2
GS.US 1
NFLX.US 1
JPM.US 1
EURMXN 1
MSFT.US 1
UBER.US 1
BAYN.DE 1
GOOGL.US 1
ORCL.US 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 4.1K
US100 456
ETHUSD 3.3K
USDJPY 2.3K
TSLA.US 238
PYPL.US 2K
XAUUSD 804
UNH.US 1K
BIDU.US 2.5K
JD.US 323
US500 63
NVDA.US 0
USDCHF 544
PLTR.US 14
JPN225 332
DE40 364
USDCAD 640
USDX 117
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 1.1K
AAPL.US 6
BTCUSD 68
EURJPY 1.1K
GBPUSD 41
NKE.US 2
PFE.US 178
DBK.DE -110
AMD.US 2
US30 -163
USOIL.c 116
EURGBP 25
XRPUSD 12
GS.US 8
NFLX.US 2
JPM.US 1
EURMXN 164
MSFT.US -52
UBER.US 3
BAYN.DE 62
GOOGL.US 11
ORCL.US 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 55K
US100 570K
ETHUSD 365K
USDJPY 27K
TSLA.US 10K
PYPL.US 8.6K
XAUUSD 43K
UNH.US 35K
BIDU.US 19K
JD.US 1.9K
US500 18K
NVDA.US 238
USDCHF 3.6K
PLTR.US 536
JPN225 516K
DE40 94K
USDCAD 5.9K
USDX 1.1K
GBPJPY 9.7K
AUDJPY 7.3K
AAPL.US -624
BTCUSD 436K
EURJPY 3.7K
GBPUSD 729
NKE.US 59
PFE.US 250
DBK.DE -673
AMD.US 120
US30 -308K
USOIL.c 960
EURGBP 330
XRPUSD 2.6K
GS.US 784
NFLX.US 222
JPM.US 53
EURMXN 31K
MSFT.US -2.4K
UBER.US 12
BAYN.DE 108
GOOGL.US 219
ORCL.US 82
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +444.30 EUR
En kötü işlem: -220 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 261
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +7 503.95 EUR
Maksimum ardışık zarar: -729.18 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ExclusiveMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live
0.22 × 9
Pepperstone-MT5-Live01
0.48 × 231
RoboForex-ECN
0.69 × 13
ForexTimeFXTM-Live01
0.80 × 5
TitanFX-MT5-01
0.94 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 1060
ICMarkets-MT5
1.55 × 406
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.06 × 191
VantageFXInternational-Live
3.56 × 18
Coinexx-Live
3.56 × 34
AdmiralMarkets-Live
4.14 × 49
PepperstoneUK-Live
5.40 × 5
XMTrading-MT5 3
6.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
6.07 × 147
XMGlobal-MT5
6.13 × 8
Weltrade-Real
9.17 × 6
RoboForex-Pro
9.29 × 7
FOREX.comGlobalCN-Live 534
10.29 × 7
FBS-Real
10.29 × 17
Swissquote-Server
10.33 × 18
ExclusiveMarkets-Live
12.19 × 37
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Dient hauptsächlich zur Auswertung meines Eigenhandels
İnceleme yok
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 08:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TCapTest
Ayda 30 USD
133%
0
0
USD
22K
EUR
25
0%
819
92%
100%
7.18
24.46
EUR
40%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.