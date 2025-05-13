SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TCapTest
Thomas Trenkler

TCapTest

Thomas Trenkler
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 133%
ExclusiveMarkets-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
819
Profit Trade:
759 (92.67%)
Loss Trade:
60 (7.33%)
Best Trade:
444.30 EUR
Worst Trade:
-219.51 EUR
Profitto lordo:
23 268.22 EUR (2 490 520 pips)
Perdita lorda:
-3 238.45 EUR (533 901 pips)
Vincite massime consecutive:
261 (7 503.95 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7 503.95 EUR (261)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
71.59%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
16.62
Long Trade:
465 (56.78%)
Short Trade:
354 (43.22%)
Fattore di profitto:
7.18
Profitto previsto:
24.46 EUR
Profitto medio:
30.66 EUR
Perdita media:
-53.97 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-729.18 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-729.18 EUR (14)
Crescita mensile:
18.27%
Previsione annuale:
224.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
318.75 EUR
Massimale:
1 205.17 EUR (36.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.56% (1 206.59 EUR)
Per equità:
40.02% (4 986.81 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 233
US100 77
ETHUSD 63
USDJPY 56
TSLA.US 55
PYPL.US 51
XAUUSD 46
UNH.US 39
BIDU.US 32
JD.US 19
US500 18
NVDA.US 17
USDCHF 14
PLTR.US 9
JPN225 8
DE40 8
USDCAD 8
USDX 7
GBPJPY 6
AUDJPY 6
AAPL.US 5
BTCUSD 5
EURJPY 4
GBPUSD 4
NKE.US 3
PFE.US 3
DBK.DE 3
AMD.US 3
US30 2
USOIL.c 2
EURGBP 2
XRPUSD 2
GS.US 1
NFLX.US 1
JPM.US 1
EURMXN 1
MSFT.US 1
UBER.US 1
BAYN.DE 1
GOOGL.US 1
ORCL.US 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 4.1K
US100 456
ETHUSD 3.3K
USDJPY 2.3K
TSLA.US 238
PYPL.US 2K
XAUUSD 804
UNH.US 1K
BIDU.US 2.5K
JD.US 323
US500 63
NVDA.US 0
USDCHF 544
PLTR.US 14
JPN225 332
DE40 364
USDCAD 640
USDX 117
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 1.1K
AAPL.US 6
BTCUSD 68
EURJPY 1.1K
GBPUSD 41
NKE.US 2
PFE.US 178
DBK.DE -110
AMD.US 2
US30 -163
USOIL.c 116
EURGBP 25
XRPUSD 12
GS.US 8
NFLX.US 2
JPM.US 1
EURMXN 164
MSFT.US -52
UBER.US 3
BAYN.DE 62
GOOGL.US 11
ORCL.US 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 55K
US100 570K
ETHUSD 365K
USDJPY 27K
TSLA.US 10K
PYPL.US 8.6K
XAUUSD 43K
UNH.US 35K
BIDU.US 19K
JD.US 1.9K
US500 18K
NVDA.US 238
USDCHF 3.6K
PLTR.US 536
JPN225 516K
DE40 94K
USDCAD 5.9K
USDX 1.1K
GBPJPY 9.7K
AUDJPY 7.3K
AAPL.US -624
BTCUSD 436K
EURJPY 3.7K
GBPUSD 729
NKE.US 59
PFE.US 250
DBK.DE -673
AMD.US 120
US30 -308K
USOIL.c 960
EURGBP 330
XRPUSD 2.6K
GS.US 784
NFLX.US 222
JPM.US 53
EURMXN 31K
MSFT.US -2.4K
UBER.US 12
BAYN.DE 108
GOOGL.US 219
ORCL.US 82
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +444.30 EUR
Worst Trade: -220 EUR
Vincite massime consecutive: 261
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +7 503.95 EUR
Massima perdita consecutiva: -729.18 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ExclusiveMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live
0.22 × 9
Pepperstone-MT5-Live01
0.48 × 231
RoboForex-ECN
0.69 × 13
ForexTimeFXTM-Live01
0.80 × 5
TitanFX-MT5-01
0.94 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 1060
ICMarkets-MT5
1.55 × 406
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.06 × 191
VantageFXInternational-Live
3.56 × 18
Coinexx-Live
3.56 × 34
AdmiralMarkets-Live
4.14 × 49
PepperstoneUK-Live
5.40 × 5
XMTrading-MT5 3
6.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
6.07 × 147
XMGlobal-MT5
6.13 × 8
Weltrade-Real
9.17 × 6
RoboForex-Pro
9.29 × 7
FOREX.comGlobalCN-Live 534
10.29 × 7
FBS-Real
10.29 × 17
Swissquote-Server
10.33 × 18
ExclusiveMarkets-Live
12.19 × 37
Dient hauptsächlich zur Auswertung meines Eigenhandels
Non ci sono recensioni
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 08:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TCapTest
30USD al mese
133%
0
0
USD
22K
EUR
25
0%
819
92%
100%
7.18
24.46
EUR
40%
1:100
Copia

