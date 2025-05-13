- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
819
Profit Trade:
759 (92.67%)
Loss Trade:
60 (7.33%)
Best Trade:
444.30 EUR
Worst Trade:
-219.51 EUR
Profitto lordo:
23 268.22 EUR (2 490 520 pips)
Perdita lorda:
-3 238.45 EUR (533 901 pips)
Vincite massime consecutive:
261 (7 503.95 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7 503.95 EUR (261)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
71.59%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
16.62
Long Trade:
465 (56.78%)
Short Trade:
354 (43.22%)
Fattore di profitto:
7.18
Profitto previsto:
24.46 EUR
Profitto medio:
30.66 EUR
Perdita media:
-53.97 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-729.18 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-729.18 EUR (14)
Crescita mensile:
18.27%
Previsione annuale:
224.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
318.75 EUR
Massimale:
1 205.17 EUR (36.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.56% (1 206.59 EUR)
Per equità:
40.02% (4 986.81 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|233
|US100
|77
|ETHUSD
|63
|USDJPY
|56
|TSLA.US
|55
|PYPL.US
|51
|XAUUSD
|46
|UNH.US
|39
|BIDU.US
|32
|JD.US
|19
|US500
|18
|NVDA.US
|17
|USDCHF
|14
|PLTR.US
|9
|JPN225
|8
|DE40
|8
|USDCAD
|8
|USDX
|7
|GBPJPY
|6
|AUDJPY
|6
|AAPL.US
|5
|BTCUSD
|5
|EURJPY
|4
|GBPUSD
|4
|NKE.US
|3
|PFE.US
|3
|DBK.DE
|3
|AMD.US
|3
|US30
|2
|USOIL.c
|2
|EURGBP
|2
|XRPUSD
|2
|GS.US
|1
|NFLX.US
|1
|JPM.US
|1
|EURMXN
|1
|MSFT.US
|1
|UBER.US
|1
|BAYN.DE
|1
|GOOGL.US
|1
|ORCL.US
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|4.1K
|US100
|456
|ETHUSD
|3.3K
|USDJPY
|2.3K
|TSLA.US
|238
|PYPL.US
|2K
|XAUUSD
|804
|UNH.US
|1K
|BIDU.US
|2.5K
|JD.US
|323
|US500
|63
|NVDA.US
|0
|USDCHF
|544
|PLTR.US
|14
|JPN225
|332
|DE40
|364
|USDCAD
|640
|USDX
|117
|GBPJPY
|1.2K
|AUDJPY
|1.1K
|AAPL.US
|6
|BTCUSD
|68
|EURJPY
|1.1K
|GBPUSD
|41
|NKE.US
|2
|PFE.US
|178
|DBK.DE
|-110
|AMD.US
|2
|US30
|-163
|USOIL.c
|116
|EURGBP
|25
|XRPUSD
|12
|GS.US
|8
|NFLX.US
|2
|JPM.US
|1
|EURMXN
|164
|MSFT.US
|-52
|UBER.US
|3
|BAYN.DE
|62
|GOOGL.US
|11
|ORCL.US
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|55K
|US100
|570K
|ETHUSD
|365K
|USDJPY
|27K
|TSLA.US
|10K
|PYPL.US
|8.6K
|XAUUSD
|43K
|UNH.US
|35K
|BIDU.US
|19K
|JD.US
|1.9K
|US500
|18K
|NVDA.US
|238
|USDCHF
|3.6K
|PLTR.US
|536
|JPN225
|516K
|DE40
|94K
|USDCAD
|5.9K
|USDX
|1.1K
|GBPJPY
|9.7K
|AUDJPY
|7.3K
|AAPL.US
|-624
|BTCUSD
|436K
|EURJPY
|3.7K
|GBPUSD
|729
|NKE.US
|59
|PFE.US
|250
|DBK.DE
|-673
|AMD.US
|120
|US30
|-308K
|USOIL.c
|960
|EURGBP
|330
|XRPUSD
|2.6K
|GS.US
|784
|NFLX.US
|222
|JPM.US
|53
|EURMXN
|31K
|MSFT.US
|-2.4K
|UBER.US
|12
|BAYN.DE
|108
|GOOGL.US
|219
|ORCL.US
|82
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +444.30 EUR
Worst Trade: -220 EUR
Vincite massime consecutive: 261
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +7 503.95 EUR
Massima perdita consecutiva: -729.18 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ExclusiveMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live
|0.22 × 9
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.48 × 231
|
RoboForex-ECN
|0.69 × 13
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.80 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|0.94 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.08 × 1060
|
ICMarkets-MT5
|1.55 × 406
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.06 × 191
|
VantageFXInternational-Live
|3.56 × 18
|
Coinexx-Live
|3.56 × 34
|
AdmiralMarkets-Live
|4.14 × 49
|
PepperstoneUK-Live
|5.40 × 5
|
XMTrading-MT5 3
|6.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|6.07 × 147
|
XMGlobal-MT5
|6.13 × 8
|
Weltrade-Real
|9.17 × 6
|
RoboForex-Pro
|9.29 × 7
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|10.29 × 7
|
FBS-Real
|10.29 × 17
|
Swissquote-Server
|10.33 × 18
|
ExclusiveMarkets-Live
|12.19 × 37
Dient hauptsächlich zur Auswertung meines Eigenhandels
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
133%
0
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
25
0%
819
92%
100%
7.18
24.46
EUR
EUR
40%
1:100