SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TCapTest
Thomas Trenkler

TCapTest

Thomas Trenkler
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 133%
ExclusiveMarkets-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
819
Bénéfice trades:
759 (92.67%)
Perte trades:
60 (7.33%)
Meilleure transaction:
444.30 EUR
Pire transaction:
-219.51 EUR
Bénéfice brut:
23 268.22 EUR (2 490 520 pips)
Perte brute:
-3 238.15 EUR (533 901 pips)
Gains consécutifs maximales:
261 (7 503.95 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
7 503.95 EUR (261)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
71.59%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
16.62
Longs trades:
465 (56.78%)
Courts trades:
354 (43.22%)
Facteur de profit:
7.19
Rendement attendu:
24.46 EUR
Bénéfice moyen:
30.66 EUR
Perte moyenne:
-53.97 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-729.18 EUR)
Perte consécutive maximale:
-729.18 EUR (14)
Croissance mensuelle:
18.42%
Prévision annuelle:
224.93%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
318.75 EUR
Maximal:
1 205.17 EUR (36.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.56% (1 206.59 EUR)
Par fonds propres:
40.02% (4 986.81 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 233
US100 77
ETHUSD 63
USDJPY 56
TSLA.US 55
PYPL.US 51
XAUUSD 46
UNH.US 39
BIDU.US 32
JD.US 19
US500 18
NVDA.US 17
USDCHF 14
PLTR.US 9
JPN225 8
DE40 8
USDCAD 8
USDX 7
GBPJPY 6
AUDJPY 6
AAPL.US 5
BTCUSD 5
EURJPY 4
GBPUSD 4
NKE.US 3
PFE.US 3
DBK.DE 3
AMD.US 3
US30 2
USOIL.c 2
EURGBP 2
XRPUSD 2
GS.US 1
NFLX.US 1
JPM.US 1
EURMXN 1
MSFT.US 1
UBER.US 1
BAYN.DE 1
GOOGL.US 1
ORCL.US 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 4.1K
US100 456
ETHUSD 3.3K
USDJPY 2.3K
TSLA.US 238
PYPL.US 2K
XAUUSD 804
UNH.US 1K
BIDU.US 2.5K
JD.US 323
US500 63
NVDA.US 0
USDCHF 544
PLTR.US 14
JPN225 332
DE40 364
USDCAD 640
USDX 117
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 1.1K
AAPL.US 6
BTCUSD 68
EURJPY 1.1K
GBPUSD 41
NKE.US 2
PFE.US 178
DBK.DE -110
AMD.US 2
US30 -163
USOIL.c 116
EURGBP 25
XRPUSD 12
GS.US 8
NFLX.US 2
JPM.US 1
EURMXN 164
MSFT.US -52
UBER.US 3
BAYN.DE 62
GOOGL.US 11
ORCL.US 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 55K
US100 570K
ETHUSD 365K
USDJPY 27K
TSLA.US 10K
PYPL.US 8.6K
XAUUSD 43K
UNH.US 35K
BIDU.US 19K
JD.US 1.9K
US500 18K
NVDA.US 238
USDCHF 3.6K
PLTR.US 536
JPN225 516K
DE40 94K
USDCAD 5.9K
USDX 1.1K
GBPJPY 9.7K
AUDJPY 7.3K
AAPL.US -624
BTCUSD 436K
EURJPY 3.7K
GBPUSD 729
NKE.US 59
PFE.US 250
DBK.DE -673
AMD.US 120
US30 -308K
USOIL.c 960
EURGBP 330
XRPUSD 2.6K
GS.US 784
NFLX.US 222
JPM.US 53
EURMXN 31K
MSFT.US -2.4K
UBER.US 12
BAYN.DE 108
GOOGL.US 219
ORCL.US 82
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +444.30 EUR
Pire transaction: -220 EUR
Gains consécutifs maximales: 261
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +7 503.95 EUR
Perte consécutive maximale: -729.18 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ExclusiveMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live
0.22 × 9
Pepperstone-MT5-Live01
0.48 × 231
RoboForex-ECN
0.69 × 13
ForexTimeFXTM-Live01
0.80 × 5
TitanFX-MT5-01
0.94 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 1060
ICMarkets-MT5
1.55 × 406
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.06 × 191
VantageFXInternational-Live
3.56 × 18
Coinexx-Live
3.56 × 34
AdmiralMarkets-Live
4.14 × 49
PepperstoneUK-Live
5.40 × 5
XMTrading-MT5 3
6.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
6.07 × 147
XMGlobal-MT5
6.13 × 8
Weltrade-Real
9.17 × 6
RoboForex-Pro
9.29 × 7
FOREX.comGlobalCN-Live 534
10.29 × 7
FBS-Real
10.29 × 17
Swissquote-Server
10.33 × 18
ExclusiveMarkets-Live
12.19 × 37
Dient hauptsächlich zur Auswertung meines Eigenhandels
Aucun avis
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 08:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Copier

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

