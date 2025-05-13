- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
776
Kârla kapanan işlemler:
530 (68.29%)
Zararla kapanan işlemler:
246 (31.70%)
En iyi işlem:
30.03 USD
En kötü işlem:
-56.70 USD
Brüt kâr:
1 844.30 USD (154 015 pips)
Brüt zarar:
-1 315.82 USD (125 645 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (64.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.20 USD (16)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
45.75%
Maks. mevduat yükü:
75.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.49
Alış işlemleri:
438 (56.44%)
Satış işlemleri:
338 (43.56%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
3.48 USD
Ortalama zarar:
-5.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-35.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.70 USD (1)
Aylık büyüme:
2.96%
Yıllık tahmin:
35.90%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.86 USD
Maksimum:
151.49 USD (9.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.96% (151.45 USD)
Varlığa göre:
28.92% (415.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|USDJPY
|181
|NAS100
|172
|GBPUSD
|44
|EURUSD
|39
|SWI20
|37
|AUDUSD
|29
|US30
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|226
|USDJPY
|-11
|NAS100
|326
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|70
|SWI20
|-76
|AUDUSD
|-14
|US30
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|22K
|USDJPY
|5.3K
|NAS100
|25K
|GBPUSD
|-313
|EURUSD
|6K
|SWI20
|-30K
|AUDUSD
|-214
|US30
|506
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.03 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +64.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 341
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.70 × 172
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.88 × 198
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.09 × 82
|
Alpari-MT5
|1.12 × 113
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 1599
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
52%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
20
34%
776
68%
46%
1.40
0.68
USD
USD
29%
1:200