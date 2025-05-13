SinyallerBölümler
Johan Rodrigo Medina Espejo

Price Action

Johan Rodrigo Medina Espejo
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 52%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
776
Kârla kapanan işlemler:
530 (68.29%)
Zararla kapanan işlemler:
246 (31.70%)
En iyi işlem:
30.03 USD
En kötü işlem:
-56.70 USD
Brüt kâr:
1 844.30 USD (154 015 pips)
Brüt zarar:
-1 315.82 USD (125 645 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (64.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.20 USD (16)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
45.75%
Maks. mevduat yükü:
75.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.49
Alış işlemleri:
438 (56.44%)
Satış işlemleri:
338 (43.56%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
3.48 USD
Ortalama zarar:
-5.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-35.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.70 USD (1)
Aylık büyüme:
2.96%
Yıllık tahmin:
35.90%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.86 USD
Maksimum:
151.49 USD (9.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.96% (151.45 USD)
Varlığa göre:
28.92% (415.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 253
USDJPY 181
NAS100 172
GBPUSD 44
EURUSD 39
SWI20 37
AUDUSD 29
US30 21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 226
USDJPY -11
NAS100 326
GBPUSD 2
EURUSD 70
SWI20 -76
AUDUSD -14
US30 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 22K
USDJPY 5.3K
NAS100 25K
GBPUSD -313
EURUSD 6K
SWI20 -30K
AUDUSD -214
US30 506
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.03 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +64.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 341
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.70 × 172
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.88 × 198
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.09 × 82
Alpari-MT5
1.12 × 113
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 1599
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
54 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.22 04:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 02:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 19:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 13:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.13 02:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.13 02:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.13 02:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.13 02:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
