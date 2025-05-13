SignauxSections
Johan Rodrigo Medina Espejo

Price Action

Johan Rodrigo Medina Espejo
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 51%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
772
Bénéfice trades:
526 (68.13%)
Perte trades:
246 (31.87%)
Meilleure transaction:
30.03 USD
Pire transaction:
-56.70 USD
Bénéfice brut:
1 836.44 USD (153 360 pips)
Perte brute:
-1 315.67 USD (125 645 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (64.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
64.20 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
45.75%
Charge de dépôt maximale:
75.08%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.44
Longs trades:
436 (56.48%)
Courts trades:
336 (43.52%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
0.67 USD
Bénéfice moyen:
3.49 USD
Perte moyenne:
-5.35 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-35.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-56.70 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.42%
Prévision annuelle:
77.92%
Algo trading:
33%
Prélèvement par solde:
Absolu:
47.86 USD
Maximal:
151.49 USD (9.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.96% (151.45 USD)
Par fonds propres:
28.92% (415.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 253
USDJPY 179
NAS100 172
GBPUSD 43
EURUSD 39
SWI20 37
AUDUSD 29
US30 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 226
USDJPY -14
NAS100 326
GBPUSD -1
EURUSD 70
SWI20 -76
AUDUSD -14
US30 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 22K
USDJPY 5.1K
NAS100 25K
GBPUSD -666
EURUSD 6K
SWI20 -30K
AUDUSD -214
US30 405
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.03 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +64.20 USD
Perte consécutive maximale: -35.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 341
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.70 × 172
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.88 × 198
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.09 × 82
Alpari-MT5
1.12 × 113
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 1599
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
54 plus...
Aucun avis
2025.07.22 04:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 02:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 19:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 13:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.13 02:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.13 02:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.13 02:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.13 02:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
