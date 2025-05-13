SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PA CHAN LUN
Cun Sheng Cao

PA CHAN LUN

Cun Sheng Cao
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 060
Kârla kapanan işlemler:
2 119 (69.24%)
Zararla kapanan işlemler:
941 (30.75%)
En iyi işlem:
455.60 USD
En kötü işlem:
-604.80 USD
Brüt kâr:
34 420.35 USD (1 547 544 pips)
Brüt zarar:
-32 698.40 USD (1 475 141 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (300.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
801.67 USD (10)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
81.04%
Maks. mevduat yükü:
67.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
148
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
1 981 (64.74%)
Satış işlemleri:
1 079 (35.26%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
16.24 USD
Ortalama zarar:
-34.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-154.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-650.15 USD (5)
Aylık büyüme:
-8.45%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
455.76 USD
Maksimum:
3 468.03 USD (57.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.81% (3 468.03 USD)
Varlığa göre:
49.99% (1 676.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 1964
US500Cash 518
USDJPY# 247
HK50Cash 83
EURUSD# 81
GBPUSD# 65
US100Cash 44
BTCUSD# 36
China50Cash 13
JP225Cash 4
SILVER# 3
OILCash 1
ETHUSD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 2.3K
US500Cash 312
USDJPY# -198
HK50Cash 15
EURUSD# -181
GBPUSD# -105
US100Cash -180
BTCUSD# -157
China50Cash -8
JP225Cash -2
SILVER# 47
OILCash -22
ETHUSD# -71
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 188K
US500Cash 87K
USDJPY# 2.3K
HK50Cash 3.9K
EURUSD# -326
GBPUSD# -177
US100Cash 30K
BTCUSD# -259K
China50Cash 26K
JP225Cash 33
SILVER# 121
OILCash -45
ETHUSD# -3.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +455.60 USD
En kötü işlem: -605 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +300.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -154.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

USE PRICE ACTION AND CHAN LUN to trade.
Single position risk will be 1%-3% based on trading context.
The risk will be reduced once the account growing bigger
İnceleme yok
2025.09.04 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 10:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 08:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 03:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 06:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PA CHAN LUN
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
4.7K
USD
28
0%
3 060
69%
81%
1.05
0.56
USD
70%
1:500
