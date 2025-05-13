SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PA CHAN LUN
Cun Sheng Cao

PA CHAN LUN

Cun Sheng Cao
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 39%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 060
Profit Trade:
2 119 (69.24%)
Loss Trade:
941 (30.75%)
Best Trade:
455.60 USD
Worst Trade:
-604.80 USD
Profitto lordo:
34 420.35 USD (1 547 544 pips)
Perdita lorda:
-32 698.40 USD (1 475 141 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (300.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
801.67 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
81.04%
Massimo carico di deposito:
67.91%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
148
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
1 981 (64.74%)
Short Trade:
1 079 (35.26%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
16.24 USD
Perdita media:
-34.75 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-154.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-650.15 USD (5)
Crescita mensile:
-5.75%
Previsione annuale:
-69.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
455.76 USD
Massimale:
3 468.03 USD (57.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.81% (3 468.03 USD)
Per equità:
49.99% (1 676.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 1964
US500Cash 518
USDJPY# 247
HK50Cash 83
EURUSD# 81
GBPUSD# 65
US100Cash 44
BTCUSD# 36
China50Cash 13
JP225Cash 4
SILVER# 3
OILCash 1
ETHUSD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 2.3K
US500Cash 312
USDJPY# -198
HK50Cash 15
EURUSD# -181
GBPUSD# -105
US100Cash -180
BTCUSD# -157
China50Cash -8
JP225Cash -2
SILVER# 47
OILCash -22
ETHUSD# -71
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 188K
US500Cash 87K
USDJPY# 2.3K
HK50Cash 3.9K
EURUSD# -326
GBPUSD# -177
US100Cash 30K
BTCUSD# -259K
China50Cash 26K
JP225Cash 33
SILVER# 121
OILCash -45
ETHUSD# -3.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +455.60 USD
Worst Trade: -605 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +300.81 USD
Massima perdita consecutiva: -154.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

USE PRICE ACTION AND CHAN LUN to trade.
Single position risk will be 1%-3% based on trading context.
The risk will be reduced once the account growing bigger
Non ci sono recensioni
2025.09.04 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 10:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 08:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 03:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 06:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
