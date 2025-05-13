SignauxSections
Cun Sheng Cao

PA CHAN LUN

Cun Sheng Cao
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 045
Bénéfice trades:
2 109 (69.26%)
Perte trades:
936 (30.74%)
Meilleure transaction:
455.60 USD
Pire transaction:
-604.80 USD
Bénéfice brut:
34 171.80 USD (1 539 501 pips)
Perte brute:
-32 481.12 USD (1 471 727 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (300.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
801.67 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
81.04%
Charge de dépôt maximale:
67.91%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
147
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.49
Longs trades:
1 969 (64.66%)
Courts trades:
1 076 (35.34%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.56 USD
Bénéfice moyen:
16.20 USD
Perte moyenne:
-34.70 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-154.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-650.15 USD (5)
Croissance mensuelle:
-1.30%
Prévision annuelle:
-15.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
455.76 USD
Maximal:
3 468.03 USD (57.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.81% (3 468.03 USD)
Par fonds propres:
49.99% (1 676.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 1956
US500Cash 511
USDJPY# 247
HK50Cash 83
EURUSD# 81
GBPUSD# 65
US100Cash 44
BTCUSD# 36
China50Cash 13
JP225Cash 4
SILVER# 3
OILCash 1
ETHUSD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 2.3K
US500Cash 209
USDJPY# -198
HK50Cash 15
EURUSD# -181
GBPUSD# -105
US100Cash -180
BTCUSD# -157
China50Cash -8
JP225Cash -2
SILVER# 47
OILCash -22
ETHUSD# -71
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 188K
US500Cash 81K
USDJPY# 2.3K
HK50Cash 3.9K
EURUSD# -326
GBPUSD# -177
US100Cash 30K
BTCUSD# -259K
China50Cash 26K
JP225Cash 33
SILVER# 121
OILCash -45
ETHUSD# -3.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +455.60 USD
Pire transaction: -605 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +300.81 USD
Perte consécutive maximale: -154.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

USE PRICE ACTION AND CHAN LUN to trade.
Single position risk will be 1%-3% based on trading context.
The risk will be reduced once the account growing bigger
Aucun avis
2025.09.04 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 10:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 08:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 03:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 06:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
