İşlemler:
597
Kârla kapanan işlemler:
499 (83.58%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (16.42%)
En iyi işlem:
2 410.70 USD
En kötü işlem:
-547.52 USD
Brüt kâr:
19 611.25 USD (144 036 pips)
Brüt zarar:
-6 684.76 USD (97 222 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (434.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 953.12 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
98.00%
Maks. mevduat yükü:
15.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
123
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
9.29
Alış işlemleri:
597 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.93
Beklenen getiri:
21.65 USD
Ortalama kâr:
39.30 USD
Ortalama zarar:
-68.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 391.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 391.49 USD (3)
Aylık büyüme:
27.64%
Yıllık tahmin:
336.04%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 391.49 USD (10.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.05% (710.95 USD)
Varlığa göre:
60.18% (2 432.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|594
|archived
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8K
|archived
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|47K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 410.70 USD
En kötü işlem: -548 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +434.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 391.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
