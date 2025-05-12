SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / The Gold Rises
Gudellis Suwanto

The Gold Rises

Gudellis Suwanto
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 184%
FBS-Real-6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
597
Kârla kapanan işlemler:
499 (83.58%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (16.42%)
En iyi işlem:
2 410.70 USD
En kötü işlem:
-547.52 USD
Brüt kâr:
19 611.25 USD (144 036 pips)
Brüt zarar:
-6 684.76 USD (97 222 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (434.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 953.12 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
98.00%
Maks. mevduat yükü:
15.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
123
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
9.29
Alış işlemleri:
597 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.93
Beklenen getiri:
21.65 USD
Ortalama kâr:
39.30 USD
Ortalama zarar:
-68.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 391.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 391.49 USD (3)
Aylık büyüme:
27.64%
Yıllık tahmin:
336.04%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 391.49 USD (10.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.05% (710.95 USD)
Varlığa göre:
60.18% (2 432.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 594
archived 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8K
archived 5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 47K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 410.70 USD
En kötü işlem: -548 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +434.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 391.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Happy trading, enjoy the profit!!!!
İnceleme yok
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 06:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 01:00
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 03:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 22:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 19:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 15:26
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
The Gold Rises
Ayda 30 USD
184%
0
0
USD
27K
USD
22
99%
597
83%
98%
2.93
21.65
USD
60%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.