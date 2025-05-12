SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / The Gold Rises
Gudellis Suwanto

The Gold Rises

Gudellis Suwanto
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 184%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
597
Profit Trade:
499 (83.58%)
Loss Trade:
98 (16.42%)
Best Trade:
2 410.70 USD
Worst Trade:
-547.52 USD
Profitto lordo:
19 611.25 USD (144 036 pips)
Perdita lorda:
-6 684.76 USD (97 222 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (434.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 953.12 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.00%
Massimo carico di deposito:
15.51%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
123
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
9.29
Long Trade:
597 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.93
Profitto previsto:
21.65 USD
Profitto medio:
39.30 USD
Perdita media:
-68.21 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 391.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 391.49 USD (3)
Crescita mensile:
28.28%
Previsione annuale:
346.62%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 391.49 USD (10.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.05% (710.95 USD)
Per equità:
60.18% (2 432.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 594
archived 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8K
archived 5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 47K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 410.70 USD
Worst Trade: -548 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +434.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1 391.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 più
Happy trading, enjoy the profit!!!!
Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 06:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 01:00
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 03:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 22:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 19:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 15:26
No swaps are charged on the signal account
