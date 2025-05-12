- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
597
Profit Trade:
499 (83.58%)
Loss Trade:
98 (16.42%)
Best Trade:
2 410.70 USD
Worst Trade:
-547.52 USD
Profitto lordo:
19 611.25 USD (144 036 pips)
Perdita lorda:
-6 684.76 USD (97 222 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (434.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 953.12 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.00%
Massimo carico di deposito:
15.51%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
123
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
9.29
Long Trade:
597 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.93
Profitto previsto:
21.65 USD
Profitto medio:
39.30 USD
Perdita media:
-68.21 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 391.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 391.49 USD (3)
Crescita mensile:
28.28%
Previsione annuale:
346.62%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 391.49 USD (10.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.05% (710.95 USD)
Per equità:
60.18% (2 432.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|594
|archived
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8K
|archived
|5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|47K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 410.70 USD
Worst Trade: -548 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +434.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1 391.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
