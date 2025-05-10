SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FatihErol
Fatih Erol

FatihErol

Fatih Erol
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 1 763%
Tickmill-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 408
Kârla kapanan işlemler:
1 172 (83.23%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (16.76%)
En iyi işlem:
472.59 USD
En kötü işlem:
-120.33 USD
Brüt kâr:
23 124.10 USD (41 290 433 pips)
Brüt zarar:
-3 016.42 USD (5 345 138 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (1 008.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 675.40 USD (42)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
52.40
Alış işlemleri:
942 (66.90%)
Satış işlemleri:
466 (33.10%)
Kâr faktörü:
7.67
Beklenen getiri:
14.28 USD
Ortalama kâr:
19.73 USD
Ortalama zarar:
-12.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-25.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-208.17 USD (5)
Aylık büyüme:
17.13%
Yıllık tahmin:
210.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.14 USD
Maksimum:
383.74 USD (3.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.14% (137.82 USD)
Varlığa göre:
48.04% (9 775.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 526
BTCUSD 315
USTEC 150
ETHUSD 101
EURUSD 73
DOGEUSD 57
DE40 57
GBPUSD 30
BRENT 23
USDJPY 19
AVAXUSD 16
NAT.GAS 14
XAGUSD 10
XRPUSD 6
TRUMPUSD 4
AUDUSD 3
LTCUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10K
BTCUSD 3.9K
USTEC 2.6K
ETHUSD 729
EURUSD 841
DOGEUSD 466
DE40 439
GBPUSD 104
BRENT -35
USDJPY -18
AVAXUSD 694
NAT.GAS 123
XAGUSD 121
XRPUSD 19
TRUMPUSD 0
AUDUSD 6
LTCUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 846K
BTCUSD 28M
USTEC 3.4M
ETHUSD 250K
EURUSD 34K
DOGEUSD 48K
DE40 1.3M
GBPUSD 11K
BRENT -6.1K
USDJPY -6.6K
AVAXUSD 1.5K
NAT.GAS 1.1K
XAGUSD 2.5K
XRPUSD 18K
TRUMPUSD 2
AUDUSD 601
LTCUSD 146
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +472.59 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 008.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
TickmillEU-Live
0.22 × 9
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.18 × 180
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
FusionMarkets-Live
1.25 × 156
VTMarkets-Live
1.25 × 4
77 daha fazla...
