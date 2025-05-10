- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
1 408
Kârla kapanan işlemler:
1 172 (83.23%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (16.76%)
En iyi işlem:
472.59 USD
En kötü işlem:
-120.33 USD
Brüt kâr:
23 124.10 USD (41 290 433 pips)
Brüt zarar:
-3 016.42 USD (5 345 138 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (1 008.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 675.40 USD (42)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
52.40
Alış işlemleri:
942 (66.90%)
Satış işlemleri:
466 (33.10%)
Kâr faktörü:
7.67
Beklenen getiri:
14.28 USD
Ortalama kâr:
19.73 USD
Ortalama zarar:
-12.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-25.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-208.17 USD (5)
Aylık büyüme:
17.13%
Yıllık tahmin:
210.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.14 USD
Maksimum:
383.74 USD (3.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.14% (137.82 USD)
Varlığa göre:
48.04% (9 775.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|526
|BTCUSD
|315
|USTEC
|150
|ETHUSD
|101
|EURUSD
|73
|DOGEUSD
|57
|DE40
|57
|GBPUSD
|30
|BRENT
|23
|USDJPY
|19
|AVAXUSD
|16
|NAT.GAS
|14
|XAGUSD
|10
|XRPUSD
|6
|TRUMPUSD
|4
|AUDUSD
|3
|LTCUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|10K
|BTCUSD
|3.9K
|USTEC
|2.6K
|ETHUSD
|729
|EURUSD
|841
|DOGEUSD
|466
|DE40
|439
|GBPUSD
|104
|BRENT
|-35
|USDJPY
|-18
|AVAXUSD
|694
|NAT.GAS
|123
|XAGUSD
|121
|XRPUSD
|19
|TRUMPUSD
|0
|AUDUSD
|6
|LTCUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|846K
|BTCUSD
|28M
|USTEC
|3.4M
|ETHUSD
|250K
|EURUSD
|34K
|DOGEUSD
|48K
|DE40
|1.3M
|GBPUSD
|11K
|BRENT
|-6.1K
|USDJPY
|-6.6K
|AVAXUSD
|1.5K
|NAT.GAS
|1.1K
|XAGUSD
|2.5K
|XRPUSD
|18K
|TRUMPUSD
|2
|AUDUSD
|601
|LTCUSD
|146
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +472.59 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 008.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.22 × 9
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.18 × 180
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
FusionMarkets-Live
|1.25 × 156
|
VTMarkets-Live
|1.25 × 4
