Fatih Erol

FatihErol

Fatih Erol
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 1 763%
Tickmill-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 408
Profit Trade:
1 172 (83.23%)
Loss Trade:
236 (16.76%)
Best Trade:
472.59 USD
Worst Trade:
-120.33 USD
Profitto lordo:
23 124.10 USD (41 290 433 pips)
Perdita lorda:
-3 016.42 USD (5 345 138 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (1 008.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 675.40 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.33%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
52.40
Long Trade:
942 (66.90%)
Short Trade:
466 (33.10%)
Fattore di profitto:
7.67
Profitto previsto:
14.28 USD
Profitto medio:
19.73 USD
Perdita media:
-12.78 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-25.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-208.17 USD (5)
Crescita mensile:
17.36%
Previsione annuale:
210.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.14 USD
Massimale:
383.74 USD (3.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.14% (137.82 USD)
Per equità:
48.04% (9 775.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 526
BTCUSD 315
USTEC 150
ETHUSD 101
EURUSD 73
DOGEUSD 57
DE40 57
GBPUSD 30
BRENT 23
USDJPY 19
AVAXUSD 16
NAT.GAS 14
XAGUSD 10
XRPUSD 6
TRUMPUSD 4
AUDUSD 3
LTCUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10K
BTCUSD 3.9K
USTEC 2.6K
ETHUSD 729
EURUSD 841
DOGEUSD 466
DE40 439
GBPUSD 104
BRENT -35
USDJPY -18
AVAXUSD 694
NAT.GAS 123
XAGUSD 121
XRPUSD 19
TRUMPUSD 0
AUDUSD 6
LTCUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 846K
BTCUSD 28M
USTEC 3.4M
ETHUSD 250K
EURUSD 34K
DOGEUSD 48K
DE40 1.3M
GBPUSD 11K
BRENT -6.1K
USDJPY -6.6K
AVAXUSD 1.5K
NAT.GAS 1.1K
XAGUSD 2.5K
XRPUSD 18K
TRUMPUSD 2
AUDUSD 601
LTCUSD 146
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +472.59 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 008.60 USD
Massima perdita consecutiva: -25.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
TickmillEU-Live
0.22 × 9
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.18 × 180
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
FusionMarkets-Live
1.25 × 156
VTMarkets-Live
1.25 × 4
77 più
