- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 408
Profit Trade:
1 172 (83.23%)
Loss Trade:
236 (16.76%)
Best Trade:
472.59 USD
Worst Trade:
-120.33 USD
Profitto lordo:
23 124.10 USD (41 290 433 pips)
Perdita lorda:
-3 016.42 USD (5 345 138 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (1 008.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 675.40 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.33%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
52.40
Long Trade:
942 (66.90%)
Short Trade:
466 (33.10%)
Fattore di profitto:
7.67
Profitto previsto:
14.28 USD
Profitto medio:
19.73 USD
Perdita media:
-12.78 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-25.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-208.17 USD (5)
Crescita mensile:
17.36%
Previsione annuale:
210.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.14 USD
Massimale:
383.74 USD (3.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.14% (137.82 USD)
Per equità:
48.04% (9 775.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|526
|BTCUSD
|315
|USTEC
|150
|ETHUSD
|101
|EURUSD
|73
|DOGEUSD
|57
|DE40
|57
|GBPUSD
|30
|BRENT
|23
|USDJPY
|19
|AVAXUSD
|16
|NAT.GAS
|14
|XAGUSD
|10
|XRPUSD
|6
|TRUMPUSD
|4
|AUDUSD
|3
|LTCUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10K
|BTCUSD
|3.9K
|USTEC
|2.6K
|ETHUSD
|729
|EURUSD
|841
|DOGEUSD
|466
|DE40
|439
|GBPUSD
|104
|BRENT
|-35
|USDJPY
|-18
|AVAXUSD
|694
|NAT.GAS
|123
|XAGUSD
|121
|XRPUSD
|19
|TRUMPUSD
|0
|AUDUSD
|6
|LTCUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|846K
|BTCUSD
|28M
|USTEC
|3.4M
|ETHUSD
|250K
|EURUSD
|34K
|DOGEUSD
|48K
|DE40
|1.3M
|GBPUSD
|11K
|BRENT
|-6.1K
|USDJPY
|-6.6K
|AVAXUSD
|1.5K
|NAT.GAS
|1.1K
|XAGUSD
|2.5K
|XRPUSD
|18K
|TRUMPUSD
|2
|AUDUSD
|601
|LTCUSD
|146
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +472.59 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 008.60 USD
Massima perdita consecutiva: -25.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.22 × 9
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.18 × 180
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
FusionMarkets-Live
|1.25 × 156
|
VTMarkets-Live
|1.25 × 4
77 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni