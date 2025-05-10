SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FatihErol
Fatih Erol

FatihErol

Fatih Erol
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 1 763%
Tickmill-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 408
Bénéfice trades:
1 172 (83.23%)
Perte trades:
236 (16.76%)
Meilleure transaction:
472.59 USD
Pire transaction:
-120.33 USD
Bénéfice brut:
23 124.10 USD (41 290 433 pips)
Perte brute:
-3 016.42 USD (5 345 138 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (1 008.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 675.40 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.33%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
52.40
Longs trades:
942 (66.90%)
Courts trades:
466 (33.10%)
Facteur de profit:
7.67
Rendement attendu:
14.28 USD
Bénéfice moyen:
19.73 USD
Perte moyenne:
-12.78 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-25.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-208.17 USD (5)
Croissance mensuelle:
17.71%
Prévision annuelle:
215.20%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.14 USD
Maximal:
383.74 USD (3.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.14% (137.82 USD)
Par fonds propres:
48.04% (9 775.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 526
BTCUSD 315
USTEC 150
ETHUSD 101
EURUSD 73
DOGEUSD 57
DE40 57
GBPUSD 30
BRENT 23
USDJPY 19
AVAXUSD 16
NAT.GAS 14
XAGUSD 10
XRPUSD 6
TRUMPUSD 4
AUDUSD 3
LTCUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 10K
BTCUSD 3.9K
USTEC 2.6K
ETHUSD 729
EURUSD 841
DOGEUSD 466
DE40 439
GBPUSD 104
BRENT -35
USDJPY -18
AVAXUSD 694
NAT.GAS 123
XAGUSD 121
XRPUSD 19
TRUMPUSD 0
AUDUSD 6
LTCUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 846K
BTCUSD 28M
USTEC 3.4M
ETHUSD 250K
EURUSD 34K
DOGEUSD 48K
DE40 1.3M
GBPUSD 11K
BRENT -6.1K
USDJPY -6.6K
AVAXUSD 1.5K
NAT.GAS 1.1K
XAGUSD 2.5K
XRPUSD 18K
TRUMPUSD 2
AUDUSD 601
LTCUSD 146
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +472.59 USD
Pire transaction: -120 USD
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 008.60 USD
Perte consécutive maximale: -25.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
TickmillEU-Live
0.22 × 9
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.18 × 180
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
FusionMarkets-Live
1.25 × 156
VTMarkets-Live
1.25 × 4
77 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.12 01:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 08:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 01:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 05:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 20:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 17:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 03:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 02:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 00:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire