İşlemler:
4 114
Kârla kapanan işlemler:
1 758 (42.73%)
Zararla kapanan işlemler:
2 356 (57.27%)
En iyi işlem:
9 548.71 USD
En kötü işlem:
-6 182.15 USD
Brüt kâr:
781 716.91 USD (1 439 388 pips)
Brüt zarar:
-818 397.38 USD (1 366 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (13 174.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 306.55 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
96.27%
Maks. mevduat yükü:
115.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
2 325 (56.51%)
Satış işlemleri:
1 789 (43.49%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-8.92 USD
Ortalama kâr:
444.66 USD
Ortalama zarar:
-347.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-4 531.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 706.13 USD (6)
Aylık büyüme:
-9.19%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36 830.82 USD
Maksimum:
120 225.58 USD (65.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.63% (120 526.86 USD)
Varlığa göre:
11.64% (9 941.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GDAXI
|1014
|XAUUSD
|768
|NDX
|372
|USDJPY
|213
|GBPUSD
|162
|NZDCAD
|139
|EURUSD
|113
|EURGBP
|87
|USDCAD
|81
|EURCAD
|80
|CADJPY
|73
|GBPJPY
|73
|USDCHF
|69
|GBPCHF
|68
|EURAUD
|64
|NZDCHF
|54
|CADCHF
|54
|CHFJPY
|50
|EURJPY
|50
|GBPAUD
|49
|GBPNZD
|47
|AUDJPY
|45
|NZDUSD
|45
|AUDUSD
|40
|EURCHF
|39
|AUDCAD
|35
|AUDCHF
|33
|EURNZD
|32
|GBPCAD
|32
|AUDNZD
|26
|NZDJPY
|22
|AAPL
|15
|MSFT
|13
|DIS
|11
|AMD
|10
|ETSY
|3
|PYPL
|3
|DDOG
|3
|TSLA
|3
|NDAQ
|2
|MCHP
|2
|COIN
|2
|XTIUSD
|2
|WDC
|2
|ORCL
|2
|CIEN
|2
|CME
|1
|ROKU
|1
|MU
|1
|MSTR
|1
|WWD
|1
|FANG
|1
|GOOG
|1
|GLW
|1
|MTZ
|1
|CAT
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GDAXI
|11K
|XAUUSD
|24K
|NDX
|-12K
|USDJPY
|-17K
|GBPUSD
|-4.2K
|NZDCAD
|-871
|EURUSD
|-11K
|EURGBP
|610
|USDCAD
|-7.6K
|EURCAD
|-2.6K
|CADJPY
|-555
|GBPJPY
|2K
|USDCHF
|-5.3K
|GBPCHF
|-2.4K
|EURAUD
|822
|NZDCHF
|-3.8K
|CADCHF
|-3.6K
|CHFJPY
|-1.5K
|EURJPY
|-1.1K
|GBPAUD
|-1.1K
|GBPNZD
|289
|AUDJPY
|788
|NZDUSD
|-463
|AUDUSD
|703
|EURCHF
|2.4K
|AUDCAD
|-36
|AUDCHF
|-661
|EURNZD
|-3K
|GBPCAD
|-231
|AUDNZD
|-919
|NZDJPY
|-865
|AAPL
|228
|MSFT
|-707
|DIS
|-69
|AMD
|-752
|ETSY
|2.5K
|PYPL
|4.6K
|DDOG
|1.7K
|TSLA
|-36
|NDAQ
|-785
|MCHP
|-1.6K
|COIN
|1.5K
|XTIUSD
|-497
|WDC
|-32
|ORCL
|-321
|CIEN
|42
|CME
|-1K
|ROKU
|-2.5K
|MU
|266
|MSTR
|-100
|WWD
|-566
|FANG
|-757
|GOOG
|98
|GLW
|-69
|MTZ
|-189
|CAT
|-172
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GDAXI
|22K
|XAUUSD
|109K
|NDX
|-465
|USDJPY
|-30K
|GBPUSD
|-74
|NZDCAD
|1.6K
|EURUSD
|-6.3K
|EURGBP
|407
|USDCAD
|-5.4K
|EURCAD
|-1.6K
|CADJPY
|-831
|GBPJPY
|3.3K
|USDCHF
|-6.4K
|GBPCHF
|-1.7K
|EURAUD
|493
|NZDCHF
|-2.1K
|CADCHF
|-3.3K
|CHFJPY
|-1.5K
|EURJPY
|-1K
|GBPAUD
|403
|GBPNZD
|-1.1K
|AUDJPY
|910
|NZDUSD
|2.5K
|AUDUSD
|3.2K
|EURCHF
|1K
|AUDCAD
|2.7K
|AUDCHF
|-277
|EURNZD
|-3.5K
|GBPCAD
|748
|AUDNZD
|-3.5K
|NZDJPY
|-1K
|AAPL
|655
|MSFT
|-3K
|DIS
|-588
|AMD
|-2.7K
|ETSY
|531
|PYPL
|574
|DDOG
|484
|TSLA
|-132
|NDAQ
|-135
|MCHP
|-510
|COIN
|4.2K
|XTIUSD
|-60
|WDC
|699
|ORCL
|-2K
|CIEN
|154
|CME
|-865
|ROKU
|-807
|MU
|187
|MSTR
|-122
|WWD
|-245
|FANG
|-309
|GOOG
|1.5K
|GLW
|-217
|MTZ
|-891
|CAT
|-1.3K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9 548.71 USD
En kötü işlem: -6 182 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +13 174.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 531.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
Darwinex-Live
|0.80 × 6162
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
|1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
Alpari-Real01
|3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
Swissquote-Server
|3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
Hello.
I am a trader who trades in darwinex zero my darwin is ZTDQ you can see it at this link https://www.darwinexzero.com/darwin/ZTDQ/performance
I am a trader with 12 years of experience currently as of 08.05.2025. I have been trading with robots for two years. Every morning or evening I monitor my robots and if necessary I make changes not so much to the robot settings as to which robot should operate on which market when. I try to keep my account with the smallest possible drawdown and stable profit every month. I trade with expert advisor robots that I either downloaded from the internet for free or created myself with claude.ai. These are not robots that have any grid martingale or hedge systems. If you have any questions, write, I hope I will receive an email or some notification and satisfy your curiosity. May the pips be with you. Thank you for choosing my account to copy.
