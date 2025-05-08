SegnaliSezioni
Lukasz Mikolajewski

Trader Larcz darwinex zero

Lukasz Mikolajewski
0 recensioni
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -37%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 114
Profit Trade:
1 758 (42.73%)
Loss Trade:
2 356 (57.27%)
Best Trade:
9 548.71 USD
Worst Trade:
-6 182.15 USD
Profitto lordo:
781 716.91 USD (1 439 388 pips)
Perdita lorda:
-818 397.38 USD (1 366 408 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (13 174.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 306.55 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
96.27%
Massimo carico di deposito:
115.64%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
2 325 (56.51%)
Short Trade:
1 789 (43.49%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-8.92 USD
Profitto medio:
444.66 USD
Perdita media:
-347.37 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-4 531.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 706.13 USD (6)
Crescita mensile:
-12.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36 830.82 USD
Massimale:
120 225.58 USD (65.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.63% (120 526.86 USD)
Per equità:
11.64% (9 941.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GDAXI 1014
XAUUSD 768
NDX 372
USDJPY 213
GBPUSD 162
NZDCAD 139
EURUSD 113
EURGBP 87
USDCAD 81
EURCAD 80
CADJPY 73
GBPJPY 73
USDCHF 69
GBPCHF 68
EURAUD 64
NZDCHF 54
CADCHF 54
CHFJPY 50
EURJPY 50
GBPAUD 49
GBPNZD 47
AUDJPY 45
NZDUSD 45
AUDUSD 40
EURCHF 39
AUDCAD 35
AUDCHF 33
EURNZD 32
GBPCAD 32
AUDNZD 26
NZDJPY 22
AAPL 15
MSFT 13
DIS 11
AMD 10
ETSY 3
PYPL 3
DDOG 3
TSLA 3
NDAQ 2
MCHP 2
COIN 2
XTIUSD 2
WDC 2
ORCL 2
CIEN 2
CME 1
ROKU 1
MU 1
MSTR 1
WWD 1
FANG 1
GOOG 1
GLW 1
MTZ 1
CAT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GDAXI 11K
XAUUSD 24K
NDX -12K
USDJPY -17K
GBPUSD -4.2K
NZDCAD -871
EURUSD -11K
EURGBP 610
USDCAD -7.6K
EURCAD -2.6K
CADJPY -555
GBPJPY 2K
USDCHF -5.3K
GBPCHF -2.4K
EURAUD 822
NZDCHF -3.8K
CADCHF -3.6K
CHFJPY -1.5K
EURJPY -1.1K
GBPAUD -1.1K
GBPNZD 289
AUDJPY 788
NZDUSD -463
AUDUSD 703
EURCHF 2.4K
AUDCAD -36
AUDCHF -661
EURNZD -3K
GBPCAD -231
AUDNZD -919
NZDJPY -865
AAPL 228
MSFT -707
DIS -69
AMD -752
ETSY 2.5K
PYPL 4.6K
DDOG 1.7K
TSLA -36
NDAQ -785
MCHP -1.6K
COIN 1.5K
XTIUSD -497
WDC -32
ORCL -321
CIEN 42
CME -1K
ROKU -2.5K
MU 266
MSTR -100
WWD -566
FANG -757
GOOG 98
GLW -69
MTZ -189
CAT -172
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GDAXI 22K
XAUUSD 109K
NDX -465
USDJPY -30K
GBPUSD -74
NZDCAD 1.6K
EURUSD -6.3K
EURGBP 407
USDCAD -5.4K
EURCAD -1.6K
CADJPY -831
GBPJPY 3.3K
USDCHF -6.4K
GBPCHF -1.7K
EURAUD 493
NZDCHF -2.1K
CADCHF -3.3K
CHFJPY -1.5K
EURJPY -1K
GBPAUD 403
GBPNZD -1.1K
AUDJPY 910
NZDUSD 2.5K
AUDUSD 3.2K
EURCHF 1K
AUDCAD 2.7K
AUDCHF -277
EURNZD -3.5K
GBPCAD 748
AUDNZD -3.5K
NZDJPY -1K
AAPL 655
MSFT -3K
DIS -588
AMD -2.7K
ETSY 531
PYPL 574
DDOG 484
TSLA -132
NDAQ -135
MCHP -510
COIN 4.2K
XTIUSD -60
WDC 699
ORCL -2K
CIEN 154
CME -865
ROKU -807
MU 187
MSTR -122
WWD -245
FANG -309
GOOG 1.5K
GLW -217
MTZ -891
CAT -1.3K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 548.71 USD
Worst Trade: -6 182 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +13 174.45 USD
Massima perdita consecutiva: -4 531.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6162
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
16 più
Hello.

I am a trader who trades in darwinex zero my darwin is ZTDQ you can see it at this link https://www.darwinexzero.com/darwin/ZTDQ/performance

I am a trader with 12 years of experience currently as of 08.05.2025. I have been trading with robots for two years. Every morning or evening I monitor my robots and if necessary I make changes not so much to the robot settings as to which robot should operate on which market when. I try to keep my account with the smallest possible drawdown and stable profit every month. I trade with expert advisor robots that I either downloaded from the internet for free or created myself with claude.ai. These are not robots that have any grid martingale or hedge systems. If you have any questions, write, I hope I will receive an email or some notification and satisfy your curiosity. May the pips be with you. Thank you for choosing my account to copy.
Non ci sono recensioni
2025.06.20 08:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.16 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 07:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 03:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 07:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 199 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 03:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 19:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 08:57
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.05% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.