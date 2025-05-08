- Crescita
Trade:
4 114
Profit Trade:
1 758 (42.73%)
Loss Trade:
2 356 (57.27%)
Best Trade:
9 548.71 USD
Worst Trade:
-6 182.15 USD
Profitto lordo:
781 716.91 USD (1 439 388 pips)
Perdita lorda:
-818 397.38 USD (1 366 408 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (13 174.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 306.55 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
96.27%
Massimo carico di deposito:
115.64%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
2 325 (56.51%)
Short Trade:
1 789 (43.49%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-8.92 USD
Profitto medio:
444.66 USD
Perdita media:
-347.37 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-4 531.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 706.13 USD (6)
Crescita mensile:
-12.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36 830.82 USD
Massimale:
120 225.58 USD (65.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.63% (120 526.86 USD)
Per equità:
11.64% (9 941.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GDAXI
|1014
|XAUUSD
|768
|NDX
|372
|USDJPY
|213
|GBPUSD
|162
|NZDCAD
|139
|EURUSD
|113
|EURGBP
|87
|USDCAD
|81
|EURCAD
|80
|CADJPY
|73
|GBPJPY
|73
|USDCHF
|69
|GBPCHF
|68
|EURAUD
|64
|NZDCHF
|54
|CADCHF
|54
|CHFJPY
|50
|EURJPY
|50
|GBPAUD
|49
|GBPNZD
|47
|AUDJPY
|45
|NZDUSD
|45
|AUDUSD
|40
|EURCHF
|39
|AUDCAD
|35
|AUDCHF
|33
|EURNZD
|32
|GBPCAD
|32
|AUDNZD
|26
|NZDJPY
|22
|AAPL
|15
|MSFT
|13
|DIS
|11
|AMD
|10
|ETSY
|3
|PYPL
|3
|DDOG
|3
|TSLA
|3
|NDAQ
|2
|MCHP
|2
|COIN
|2
|XTIUSD
|2
|WDC
|2
|ORCL
|2
|CIEN
|2
|CME
|1
|ROKU
|1
|MU
|1
|MSTR
|1
|WWD
|1
|FANG
|1
|GOOG
|1
|GLW
|1
|MTZ
|1
|CAT
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GDAXI
|11K
|XAUUSD
|24K
|NDX
|-12K
|USDJPY
|-17K
|GBPUSD
|-4.2K
|NZDCAD
|-871
|EURUSD
|-11K
|EURGBP
|610
|USDCAD
|-7.6K
|EURCAD
|-2.6K
|CADJPY
|-555
|GBPJPY
|2K
|USDCHF
|-5.3K
|GBPCHF
|-2.4K
|EURAUD
|822
|NZDCHF
|-3.8K
|CADCHF
|-3.6K
|CHFJPY
|-1.5K
|EURJPY
|-1.1K
|GBPAUD
|-1.1K
|GBPNZD
|289
|AUDJPY
|788
|NZDUSD
|-463
|AUDUSD
|703
|EURCHF
|2.4K
|AUDCAD
|-36
|AUDCHF
|-661
|EURNZD
|-3K
|GBPCAD
|-231
|AUDNZD
|-919
|NZDJPY
|-865
|AAPL
|228
|MSFT
|-707
|DIS
|-69
|AMD
|-752
|ETSY
|2.5K
|PYPL
|4.6K
|DDOG
|1.7K
|TSLA
|-36
|NDAQ
|-785
|MCHP
|-1.6K
|COIN
|1.5K
|XTIUSD
|-497
|WDC
|-32
|ORCL
|-321
|CIEN
|42
|CME
|-1K
|ROKU
|-2.5K
|MU
|266
|MSTR
|-100
|WWD
|-566
|FANG
|-757
|GOOG
|98
|GLW
|-69
|MTZ
|-189
|CAT
|-172
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GDAXI
|22K
|XAUUSD
|109K
|NDX
|-465
|USDJPY
|-30K
|GBPUSD
|-74
|NZDCAD
|1.6K
|EURUSD
|-6.3K
|EURGBP
|407
|USDCAD
|-5.4K
|EURCAD
|-1.6K
|CADJPY
|-831
|GBPJPY
|3.3K
|USDCHF
|-6.4K
|GBPCHF
|-1.7K
|EURAUD
|493
|NZDCHF
|-2.1K
|CADCHF
|-3.3K
|CHFJPY
|-1.5K
|EURJPY
|-1K
|GBPAUD
|403
|GBPNZD
|-1.1K
|AUDJPY
|910
|NZDUSD
|2.5K
|AUDUSD
|3.2K
|EURCHF
|1K
|AUDCAD
|2.7K
|AUDCHF
|-277
|EURNZD
|-3.5K
|GBPCAD
|748
|AUDNZD
|-3.5K
|NZDJPY
|-1K
|AAPL
|655
|MSFT
|-3K
|DIS
|-588
|AMD
|-2.7K
|ETSY
|531
|PYPL
|574
|DDOG
|484
|TSLA
|-132
|NDAQ
|-135
|MCHP
|-510
|COIN
|4.2K
|XTIUSD
|-60
|WDC
|699
|ORCL
|-2K
|CIEN
|154
|CME
|-865
|ROKU
|-807
|MU
|187
|MSTR
|-122
|WWD
|-245
|FANG
|-309
|GOOG
|1.5K
|GLW
|-217
|MTZ
|-891
|CAT
|-1.3K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9 548.71 USD
Worst Trade: -6 182 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +13 174.45 USD
Massima perdita consecutiva: -4 531.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6162
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.26 × 156
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Hello.
I am a trader who trades in darwinex zero my darwin is ZTDQ you can see it at this link https://www.darwinexzero.com/darwin/ZTDQ/performance
I am a trader with 12 years of experience currently as of 08.05.2025. I have been trading with robots for two years. Every morning or evening I monitor my robots and if necessary I make changes not so much to the robot settings as to which robot should operate on which market when. I try to keep my account with the smallest possible drawdown and stable profit every month. I trade with expert advisor robots that I either downloaded from the internet for free or created myself with claude.ai. These are not robots that have any grid martingale or hedge systems. If you have any questions, write, I hope I will receive an email or some notification and satisfy your curiosity. May the pips be with you. Thank you for choosing my account to copy.
Non ci sono recensioni
