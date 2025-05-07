SinyallerBölümler
Truong Ngoc Tuan

Sober

Truong Ngoc Tuan
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -38%
Exness-MT5Real24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 859
Kârla kapanan işlemler:
729 (39.21%)
Zararla kapanan işlemler:
1 130 (60.79%)
En iyi işlem:
542.13 USD
En kötü işlem:
-177.90 USD
Brüt kâr:
32 710.70 USD (19 771 795 pips)
Brüt zarar:
-33 941.84 USD (28 759 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 710.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 651.18 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
31.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
1 276 (68.64%)
Satış işlemleri:
583 (31.36%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.66 USD
Ortalama kâr:
44.87 USD
Ortalama zarar:
-30.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-546.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-706.10 USD (14)
Aylık büyüme:
3.49%
Yıllık tahmin:
41.85%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 907.58 USD
Maksimum:
6 477.35 USD (75.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.88% (6 477.35 USD)
Varlığa göre:
16.27% (572.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPYm 310
XAUUSDm 291
USDJPYm 264
USTECm 196
BTCUSDm 172
US30m 168
EURJPYm 119
DE30m 97
EURUSDm 78
GBPUSDm 59
ETHUSDm 52
US500m 35
AMZNm 6
NFLXm 4
MSFTm 2
AAPLm 2
GOOGLm 2
METAm 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPYm -3.9K
XAUUSDm 57
USDJPYm 953
USTECm 939
BTCUSDm -725
US30m 540
EURJPYm 354
DE30m -512
EURUSDm -360
GBPUSDm -126
ETHUSDm 1.2K
US500m 483
AMZNm -301
NFLXm -127
MSFTm 273
AAPLm -221
GOOGLm 294
METAm -101
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPYm -59K
XAUUSDm -118K
USDJPYm 571
USTECm 726K
BTCUSDm -9.8M
US30m 82K
EURJPYm 4.7K
DE30m -24K
EURUSDm -2.3K
GBPUSDm -2.5K
ETHUSDm 130K
US500m 58K
AMZNm -4.6K
NFLXm -11K
MSFTm 5.5K
AAPLm -1.1K
GOOGLm 6K
METAm -4.9K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +542.13 USD
En kötü işlem: -178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 710.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -546.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.08.13 16:34
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 14:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 16:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 21:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 04:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.17 16:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.16 01:32
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 07:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 18:06
No swaps are charged on the signal account
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sober
Ayda 30 USD
-38%
0
0
USD
1.1K
USD
21
64%
1 859
39%
100%
0.96
-0.66
USD
74%
1:500
