Truong Ngoc Tuan

Sober

Truong Ngoc Tuan
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -38%
Exness-MT5Real24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 859
Profit Trade:
729 (39.21%)
Loss Trade:
1 130 (60.79%)
Best Trade:
542.13 USD
Worst Trade:
-177.90 USD
Profitto lordo:
32 710.70 USD (19 771 795 pips)
Perdita lorda:
-33 941.84 USD (28 759 200 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 710.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 651.18 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
31.17%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
1 276 (68.64%)
Short Trade:
583 (31.36%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.66 USD
Profitto medio:
44.87 USD
Perdita media:
-30.04 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-546.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-706.10 USD (14)
Crescita mensile:
-1.90%
Previsione annuale:
-23.11%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 907.58 USD
Massimale:
6 477.35 USD (75.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.88% (6 477.35 USD)
Per equità:
16.27% (572.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPYm 310
XAUUSDm 291
USDJPYm 264
USTECm 196
BTCUSDm 172
US30m 168
EURJPYm 119
DE30m 97
EURUSDm 78
GBPUSDm 59
ETHUSDm 52
US500m 35
AMZNm 6
NFLXm 4
MSFTm 2
AAPLm 2
GOOGLm 2
METAm 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPYm -3.9K
XAUUSDm 57
USDJPYm 953
USTECm 939
BTCUSDm -725
US30m 540
EURJPYm 354
DE30m -512
EURUSDm -360
GBPUSDm -126
ETHUSDm 1.2K
US500m 483
AMZNm -301
NFLXm -127
MSFTm 273
AAPLm -221
GOOGLm 294
METAm -101
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPYm -59K
XAUUSDm -118K
USDJPYm 571
USTECm 726K
BTCUSDm -9.8M
US30m 82K
EURJPYm 4.7K
DE30m -24K
EURUSDm -2.3K
GBPUSDm -2.5K
ETHUSDm 130K
US500m 58K
AMZNm -4.6K
NFLXm -11K
MSFTm 5.5K
AAPLm -1.1K
GOOGLm 6K
METAm -4.9K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +542.13 USD
Worst Trade: -178 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 710.22 USD
Massima perdita consecutiva: -546.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.13 16:34
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 14:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 16:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 21:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 04:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.17 16:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.16 01:32
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 07:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 18:06
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sober
30USD al mese
-38%
0
0
USD
1.1K
USD
21
64%
1 859
39%
100%
0.96
-0.66
USD
74%
1:500
