Truong Ngoc Tuan

Sober

Truong Ngoc Tuan
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -30%
Exness-MT5Real24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 853
Bénéfice trades:
728 (39.28%)
Perte trades:
1 125 (60.71%)
Meilleure transaction:
542.13 USD
Pire transaction:
-177.90 USD
Bénéfice brut:
32 707.14 USD (19 771 757 pips)
Perte brute:
-33 793.26 USD (28 720 680 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (1 710.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 651.18 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
31.17%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.17
Longs trades:
1 272 (68.65%)
Courts trades:
581 (31.35%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.59 USD
Bénéfice moyen:
44.93 USD
Perte moyenne:
-30.04 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-546.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-706.10 USD (14)
Croissance mensuelle:
-2.32%
Prévision annuelle:
-25.12%
Algo trading:
64%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 907.58 USD
Maximal:
6 477.35 USD (75.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.88% (6 477.35 USD)
Par fonds propres:
16.27% (572.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPYm 309
XAUUSDm 290
USDJPYm 261
USTECm 196
BTCUSDm 172
US30m 168
EURJPYm 118
DE30m 97
EURUSDm 78
GBPUSDm 59
ETHUSDm 52
US500m 35
AMZNm 6
NFLXm 4
MSFTm 2
AAPLm 2
GOOGLm 2
METAm 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPYm -3.9K
XAUUSDm 94
USDJPYm 1K
USTECm 939
BTCUSDm -725
US30m 540
EURJPYm 370
DE30m -512
EURUSDm -360
GBPUSDm -126
ETHUSDm 1.2K
US500m 483
AMZNm -301
NFLXm -127
MSFTm 273
AAPLm -221
GOOGLm 294
METAm -101
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPYm -59K
XAUUSDm -81K
USDJPYm 1.5K
USTECm 726K
BTCUSDm -9.8M
US30m 82K
EURJPYm 5K
DE30m -24K
EURUSDm -2.3K
GBPUSDm -2.5K
ETHUSDm 130K
US500m 58K
AMZNm -4.6K
NFLXm -11K
MSFTm 5.5K
AAPLm -1.1K
GOOGLm 6K
METAm -4.9K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +542.13 USD
Pire transaction: -178 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +1 710.22 USD
Perte consécutive maximale: -546.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.08.13 16:34
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 14:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 16:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 21:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 04:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.17 16:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.16 01:32
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 07:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 18:06
No swaps are charged on the signal account
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sober
30 USD par mois
-30%
0
0
USD
1.3K
USD
21
64%
1 853
39%
100%
0.96
-0.59
USD
74%
1:500
