Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent 0.00 × 4 ICMarkets-Live14 0.00 × 2 Tickmill-Live 0.00 × 14 Pepperstone-Demo02 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live06 0.16 × 1648 ICMarketsSC-Live07 0.20 × 541 ICMarkets-Live02 0.23 × 106 Pepperstone-Edge07 0.24 × 148 Swissquote-Live6 0.42 × 31 AMarkets-Real 0.45 × 38 ICMarketsSC-Live27 0.59 × 2563 FXChoice-Classic Live 1.80 × 5 Pepperstone-Edge03 1.91 × 23 Weltrade-Live 2.00 × 2 Tickmill-Live10 2.00 × 1 Divisa-Live 2.20 × 5 Swissquote-Live2 3.58 × 31 TMGM.TradeMax-Live7 4.90 × 1999 InstaForex-UK.com 9.25 × 4 SwissquoteLtd-Live 9.76 × 45 Swissquote-Real1 12.50 × 26 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya