- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 138
Profit Trade:
437 (38.40%)
Loss Trade:
701 (61.60%)
Best Trade:
2 968.36 USD
Worst Trade:
-487.50 USD
Profitto lordo:
103 103.26 USD (8 635 526 pips)
Perdita lorda:
-95 188.88 USD (7 226 314 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (6 228.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 228.81 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
84.71%
Massimo carico di deposito:
8.25%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
607 (53.34%)
Short Trade:
531 (46.66%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
6.95 USD
Profitto medio:
235.93 USD
Perdita media:
-135.79 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-3 579.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 579.86 USD (14)
Crescita mensile:
-1.59%
Previsione annuale:
-19.27%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 918.59 USD
Massimale:
9 446.42 USD (38.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.45% (9 446.42 USD)
Per equità:
4.46% (760.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|OILUSD
|156
|GBPUSD
|148
|USDJPY
|147
|XAUUSD
|145
|#US30
|144
|GBPJPY
|133
|#NIK225
|128
|#DE40
|120
|EURUSD
|10
|#NIK225U
|3
|#CHINA50
|1
|#US30M
|1
|#NIK225M
|1
|#US30U
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|OILUSD
|-1.9K
|GBPUSD
|-1.4K
|USDJPY
|1.7K
|XAUUSD
|6.9K
|#US30
|-2.2K
|GBPJPY
|172
|#NIK225
|2.7K
|#DE40
|3.1K
|EURUSD
|-199
|#NIK225U
|-492
|#CHINA50
|-2
|#US30M
|50
|#NIK225M
|-212
|#US30U
|-263
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|OILUSD
|-46K
|GBPUSD
|-976
|USDJPY
|13K
|XAUUSD
|647K
|#US30
|113K
|GBPJPY
|3.6K
|#NIK225
|477K
|#DE40
|224K
|EURUSD
|78
|#NIK225U
|-1.2K
|#CHINA50
|123
|#US30M
|100
|#NIK225M
|-505
|#US30U
|-263
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 968.36 USD
Worst Trade: -488 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +6 228.81 USD
Massima perdita consecutiva: -3 579.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ProCent
|0.00 × 4
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
Tickmill-Live
|0.00 × 14
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live06
|0.16 × 1648
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 541
ICMarkets-Live02
|0.23 × 106
Pepperstone-Edge07
|0.24 × 148
Swissquote-Live6
|0.42 × 31
AMarkets-Real
|0.45 × 38
ICMarketsSC-Live27
|0.59 × 2563
FXChoice-Classic Live
|1.80 × 5
Pepperstone-Edge03
|1.91 × 23
Weltrade-Live
|2.00 × 2
Tickmill-Live10
|2.00 × 1
Divisa-Live
|2.20 × 5
Swissquote-Live2
|3.58 × 31
TMGM.TradeMax-Live7
|4.90 × 1999
InstaForex-UK.com
|9.25 × 4
SwissquoteLtd-Live
|9.76 × 45
Swissquote-Real1
|12.50 × 26
感謝您對PULI 的關注。
我從 2015 年開始交易。
趨勢交易 只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低
用概率去贏得勝利
目前已交易破萬筆訂單 此交易策略已被市場證明有利可圖
我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動
嚴格的風控 才有穩定的獲利
建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%
注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。
個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972
信箱 f4890000@yahoo.com.tw
line f4890000
微信 f4890000
有任何想了解歡迎聯絡 我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成
