Chen Guan Yu

GARYPRO154

Chen Guan Yu
0 recensioni
Affidabilità
187 settimane
0 / 0 USD
Copia per 2000 USD al mese
crescita dal 2022 83%
Swissquote-Live3
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 138
Profit Trade:
437 (38.40%)
Loss Trade:
701 (61.60%)
Best Trade:
2 968.36 USD
Worst Trade:
-487.50 USD
Profitto lordo:
103 103.26 USD (8 635 526 pips)
Perdita lorda:
-95 188.88 USD (7 226 314 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (6 228.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 228.81 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
84.71%
Massimo carico di deposito:
8.25%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
607 (53.34%)
Short Trade:
531 (46.66%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
6.95 USD
Profitto medio:
235.93 USD
Perdita media:
-135.79 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-3 579.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 579.86 USD (14)
Crescita mensile:
-1.59%
Previsione annuale:
-19.27%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 918.59 USD
Massimale:
9 446.42 USD (38.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.45% (9 446.42 USD)
Per equità:
4.46% (760.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
OILUSD 156
GBPUSD 148
USDJPY 147
XAUUSD 145
#US30 144
GBPJPY 133
#NIK225 128
#DE40 120
EURUSD 10
#NIK225U 3
#CHINA50 1
#US30M 1
#NIK225M 1
#US30U 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
OILUSD -1.9K
GBPUSD -1.4K
USDJPY 1.7K
XAUUSD 6.9K
#US30 -2.2K
GBPJPY 172
#NIK225 2.7K
#DE40 3.1K
EURUSD -199
#NIK225U -492
#CHINA50 -2
#US30M 50
#NIK225M -212
#US30U -263
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
OILUSD -46K
GBPUSD -976
USDJPY 13K
XAUUSD 647K
#US30 113K
GBPJPY 3.6K
#NIK225 477K
#DE40 224K
EURUSD 78
#NIK225U -1.2K
#CHINA50 123
#US30M 100
#NIK225M -505
#US30U -263
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 968.36 USD
Worst Trade: -488 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +6 228.81 USD
Massima perdita consecutiva: -3 579.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 14
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.16 × 1648
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 541
ICMarkets-Live02
0.23 × 106
Pepperstone-Edge07
0.24 × 148
Swissquote-Live6
0.42 × 31
AMarkets-Real
0.45 × 38
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 2563
FXChoice-Classic Live
1.80 × 5
Pepperstone-Edge03
1.91 × 23
Weltrade-Live
2.00 × 2
Tickmill-Live10
2.00 × 1
Divisa-Live
2.20 × 5
Swissquote-Live2
3.58 × 31
TMGM.TradeMax-Live7
4.90 × 1999
InstaForex-UK.com
9.25 × 4
SwissquoteLtd-Live
9.76 × 45
Swissquote-Real1
12.50 × 26
感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成


2025.06.19 10:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 03:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.27% of days out of 1111 days of the signal's entire lifetime.
