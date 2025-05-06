SinyallerBölümler
King Chung Leung

HK50_Signals

King Chung Leung
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -18%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
86 (56.95%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (43.05%)
En iyi işlem:
639.06 HKD
En kötü işlem:
-537.34 HKD
Brüt kâr:
5 115.74 HKD (13 907 681 pips)
Brüt zarar:
-2 556.17 HKD (1 570 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (4 391.33 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
4 391.33 HKD (19)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
98.90%
Maks. mevduat yükü:
3.32%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
53 (35.10%)
Satış işlemleri:
98 (64.90%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
16.95 HKD
Ortalama kâr:
59.49 HKD
Ortalama zarar:
-39.33 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 030.17 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 030.17 HKD (8)
Aylık büyüme:
-5.29%
Yıllık tahmin:
-63.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 060.57 HKD
Maksimum:
1 106.95 HKD (19.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.26% (1 030.17 HKD)
Varlığa göre:
10.36% (549.89 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
HK50 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
HK50 352
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
HK50 2.1M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +639.06 HKD
En kötü işlem: -537 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +4 391.33 HKD
Maksimum ardışık zarar: -1 030.17 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
10.78 × 51
This signal pertains to trading the HK50. The strategy will encompass both long and short positions aligned with market trends.

***All subscribers are responsible for their own investment risks, and there is no guarantee of future returns.

2025.09.25 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 08:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 03:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 05:35
Share of trading days is too low
2025.07.25 02:34
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.56% of days out of the 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 05:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 02:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 06:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 03:45
Share of trading days is too low
2025.07.04 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 02:12
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 15.79% of days out of the 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 03:08
Share of trading days is too low
2025.06.23 05:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 03:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
