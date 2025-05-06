- Büyüme
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
86 (56.95%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (43.05%)
En iyi işlem:
639.06 HKD
En kötü işlem:
-537.34 HKD
Brüt kâr:
5 115.74 HKD (13 907 681 pips)
Brüt zarar:
-2 556.17 HKD (1 570 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (4 391.33 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
4 391.33 HKD (19)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
98.90%
Maks. mevduat yükü:
3.32%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
53 (35.10%)
Satış işlemleri:
98 (64.90%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
16.95 HKD
Ortalama kâr:
59.49 HKD
Ortalama zarar:
-39.33 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 030.17 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 030.17 HKD (8)
Aylık büyüme:
-5.29%
Yıllık tahmin:
-63.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 060.57 HKD
Maksimum:
1 106.95 HKD (19.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.26% (1 030.17 HKD)
Varlığa göre:
10.36% (549.89 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|HK50
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|HK50
|352
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|HK50
|2.1M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +639.06 HKD
En kötü işlem: -537 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +4 391.33 HKD
Maksimum ardışık zarar: -1 030.17 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This signal pertains to trading the HK50. The strategy will encompass both long and short positions aligned with market trends.
***All subscribers are responsible for their own investment risks, and there is no guarantee of future returns.
İnceleme yok
